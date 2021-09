Gala Top 100 femei de succes. Premiul pentru Categoria Expate a fost câștigat de Irina Firstova, Country HR Manager Coca-Cola HBC România

Coca-Cola a sarbatorit de curand trei decenii de activitate in Romania, fiind printre primele mari companii care au intrat pe piata locala dupa 1990. Din primavara acestui an, compania are in Romania un nou manager de resurse umane. Irina Firstova și-a început noua poziție prin implementarea mai multor proiecte interne ce au ca scop accelerarea digitalizării pentru a oferi noi moduri de învățare, creșterea capabilităților și asigurarea siguranței angajaților.