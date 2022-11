EA acordă angajaților din România, pe lângă beneficiile standard legate de asigurarea de sănătate privată sau tichetele de masă, abonamente la cluburi sportive sau sesiuni de coaching individual, cursuri de mental-health, self-care, dar și opțiunea de a lucra două săptămâni pe an de oriunde de pe glob. Compania este într-o continuă căutare de noi angajați pe piața locală, iar conform declarațiilor directorului de HR, Traian Bossenmayer, nu trebuie să ai experiență în industria de gaming pentru a lucra pentru EA, dar este necesară o anumită pregătire tehnică. Totodată, dezvoltatorul de jocuri video pune la dispoziția studenților o gamă largă de programe de internship, cu specializări în programare, producție, project management, design grafic, data analytics, etc. Angajații pot investi în compania pentru care lucrează prin achiziția de acțiuni EA la preț redus, prin intermediul programului intern Employee Stock Purchase Program. Mai multe detalii găsiți în interviul de mai jos, pe care Traian Bossenmayer l-a acordat Revistei Capital cu ocazia TOP 100 Angajatori din România.

CAPITAL: Ce programe de formare și dezvoltare profesională are compania dvs. pentru angajați?

TB: Avem un mix destul de divers de oportunități de dezvoltare. În cadrul Electronic Arts România suntem de părere că, într-un mediu de lucru creativ, în care oamenii pasionați dezvoltă unele dintre cele mai apreciate produse de divertisment și tehnologie din lume, este nevoie de spațiu și de oportunități de învățare și creștere. Un exemplu ar fi învățarea practică „on the job”, deoarece dezvoltarea unui joc sau a unei tehnologii necesită în mod continuu o deschidere către învățare și cercetare, un proces în care mai multe specializări se întâlnesc și creează împreună.

Dezvoltare personală în cadrul companiei

Desigur, oferim proiecte de învățare sub formă de workshop-uri sau acces la platforme online pentru dezvoltarea abilităților software, de comunicare, relații și management, precum și a celor din zona tehnică. De asemenea, organizăm evenimente interne cu invitați de renume mondial și specialiști din domeniul tehnic. De câțiva ani implementăm programe interne de „knowledge sharing” prin care facilităm conversații cu scopul de a învăța și de a face schimb de expertiză între diferite echipe din studio. De asemenea, anual, fiecare angajat EA are acces la sesiuni individuale de dezvoltare profesională și personală prin intermediul platformelor globale dedicate. Nu în ultimul rând, EA este o organizație cu studiouri la nivel global. Acest lucru le oferă angajaților și colaboratorilor noștri oportunitatea de a face schimb de experiență care, pe lângă dezvoltarea profesională punctuală în fiecare domeniu de expertiză, facilitează și o înțelegere profundă a altor culturi și contexte.

CAPITAL: Care este salariul mediu brut oferit în cadrul companiei dvs.?

TB: EA România se implică, alături de numeroase alte studiouri EA din întreaga lume, în dezvoltarea și gestionarea unei game largi de produse și servicii. Echipele noastre sunt alcătuite din profesioniști din diverse domenii, începând cu cel tehnic până la cel creativ, care lucrează alături de studiouri partenere din întreaga lume. În România, precum și în celelalte regiuni în care operăm, suntem competitivi în raport cu piața și oferim angajaților o gamă largă de beneficii financiare și extrasalariale. Nu putem dezvălui detalii referitoare la salariile pe care le oferim, dar politica de recompense și beneficii este extrem de complexă, competitivă în raport cu piața și în concordanță cu tendințele locale, dar și globale.

CAPITAL: Care sunt beneficiile pe care le oferiți pentru angajați?

TB: Politica de beneficii a EA România este una cuprinzătoare. Pe lângă beneficiile standard, precum asigurărea de sănătate, în cazul nostru un pachet premium, oferim opțiuni care pun accent pe echilibrul dintre viața personală și cea profesională, încurajând un stil de viață activ, precum rambursarea, parțială sau integrală, a abonamentelor la cluburi sportive. În noul context pandemic, oferim timp liber dedicat în funcție de contextul particular al fiecărei persoane. Cum am menționat anterior, avem o gamă largă de resurse disponibile, de la coaching individual, cursuri de mental health, self-care, program de muncă la distanță și multe altele. Recent am implementat și opțiunea ca fiecare angajat EA să poată lucra de oriunde din lume timp de două săptămâni în fiecare an, o politică care vine în completarea politicilor de lucru la distanță sau hibride ale EA, care depind de specificul fiecărui rol.

CAPITAL: Care este profilul angajatului pe care compania dvs. îl caută?

TB: La Electronic Arts Romania avem deschise multiple roluri care se adresează candidaților cu experiență. Aceste roluri implică provocări în ceea ce privește cunoștiințele tehnice, însă oferă, pe lângă oportunitățile de învățare continuă și de creștere profesională, și oportunitatea de a contribui la dezvoltarea de jocuri video și experiențe interactive care aduc bucurie milioanelor de gameri la nivel global.

Experiența în industria de gaming nu este obligatorie pentru toate rolurile. Cu toții am fost, la un moment dat, nou veniți în această industrie. Varietatea experienței profesionale a colegilor noștri și lucrul în echipe diverse reprezintă valori fundamentale ale EA. Candidații trec print-un proces de evaluare, atât a competențelor tehnice, cât și a celor soft. Expertiza technică, gândirea analitică, creativitatea, sunt câteva dintre ariile pe care le evaluăm în procesul de selecție.

Programele de internship oferite de EA în România

Pentru studenții care vor să descopere mai multe despre industria de gaming, Electronic Arts România oferă diverse programe de internship, cu specializări în: programare, producție, project management, graphic design, game design, data analytics, etc. Candidații entry level pot găsi, de asemenea, la Electronic Arts Romania, roluri potrivite experienței și aspirațiilor profesionale. Motivația, întrebările adresate intervievatorilor și înțelegerea rolului pentru care aplică sunt câteva aspecte care fac diferența. Suntem mereu impresionați să descoperim dorința lor de a învăța, curiozitatea, creativitatea și pasiunea lor pentru industria noastra.

Toate rolurile noastre sunt prezentate pe www. ea.com/careers.

CAPITAL: Care sunt cele mai mari dificultăți atunci când recrutați personal?

TB: Industria tech trece printr-un deficit de talente, lucru recunoscut și la nivel mondial, ceea ce generează dificultăți de recrutare pentru toți jucătorii. Este o piață a candidaților, unde oferta de locuri de muncă depășește numărul de candidați în căutarea unei schimbări. În acest context, fiecare companie încearcă să se diferențieze și să atragă prin ceea ce numim “value proposition”, care acoperă o gamă variată de beneficii, de la cele financiare, până la oportunități de dezvoltare, mediu de lucru, tip de program etc. În ceea ce privește Electronic Arts Romania, aș evidenția și procesul nostru de recrutare, unul bi-direcțional. Ca angajator, încercăm să oferim cât mai multe detalii despre rol, echipă, să facilităm candidaților contactul cu cât mai mulți dintre colegii noștri, astfel încât să poată să ne cunoască cât mai bine și să ia o decizie informată.

CAPITAL: Care au fost cele mai importante provocări din ultimul an pentru compania dvs.?

TB: EA este o companie globală care operează în peste 70 de locații din întreaga lume. Majoritatea provocărilor cu care ne confruntăm sunt în concordanță și într-o oarecare măsură direct proporționale cu peisajul global în care trăim cu toții. În perioada pandemiei, bunăstarea angajaților și a colaboratorilor noștri a fost in prim-plan. Acest aspect a fost esențial pentru noi în ultimii doi ani și jumătate, timp în care am continuat să lucrăm în mare parte doar remote. A trebuit să restructurăm și să reproiectăm unele dintre modurile în care lucrăm, colaborăm și dezvoltăm din punct de vedere creativ și, în același timp, continuăm să promovăm conexiunile care fac din EA un angajator de top. Pandemia a facilitat, de asemenea, noi moduri de colaborare care includ acum un nivel mai ridicat de muncă în modul hibrid și flexibilitate, și devin încet o normă în așteptările candidaților. Nu în ultimul rând, pandemia a facilitat deschiderea către alte țări, astfel ne-am apropiat mai mult de conceptul de „company of the world”, deoarece acum oferim oportunități de carieră mult mai multor oameni, din diferite țări și regiuni, cum nu am făcut-o până acum.

CAPITAL: Ce programe aveți pentru a preîntâmpina plecarea oamenilor din companie?

TB: Pot să vă descriu mai degrabă toate motivele pentru care colegii decid să rămână în cadrul EA. Probabil că un rol important îl are cultura EA, care se bazează pe o combinație excelentă de creativitate, pasiune, un accent real pus pe oameni și angajamentul nostru de a facilita un mediu bazat pe incluziune și diversitate, în care oamenii simt că aparțin. Această abordare este vizibilă și ne influențează deciziile.

Angajații pot cumpăra acțiuni EA la preț redus

De asemenea, oferim o gamă largă de beneficii, unele dintre ele fiind deja menționate anterior. Schema noastră complexă de recompense este alcătuită din stimulente financiare regulate și bonusuri anuale, dar și din acțiuni EA pe care angajații noștri le primesc la angajare și pe parcursul carierei lor în EA. De asemenea, toți angajații noștri au opțiunea de a achiziționa acțiuni EA la un preț redus, prin programul nostru intern ESPP (Employee Stock Purchase Program).

CAPITAL: Care credeți că vor fi cele mai mari provocări în următorul an (sfârșit de 2022, 2023) pentru departamentul de resurse umane?

TB: Cred că accentul va fi pus în continuare pe noile moduri de lucru, deoarece EA, la fel ca multe alte organizații, trebuie să se adapteze la această nouă paradigmă. Iar acest lucru nu implică doar politicile din arii precum leadership bazat pe incluziune într-un mediu hibrid ci și o continuitate în munca împreună în echipă pentru a crea cele mai interactive experiențe care inspiră lumea să se joace.