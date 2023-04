„Bună seara! Vă mulțumesc pentru premiu și pentru recunoștință. Nu va fi o surpriză, voi vorbi despre oameni. Vă invit să să gândiți că vorbim despre cea mai mare rețea, vorbim despre numere… sunt peste 12 mii în grup, fiecare cu o poveste, o poveste anonimă, necunoscută de lume. Acum, voi vorbi despre o poveste: săptămâna trecută am primit un email de la niște părinți care aveau o fetiță de aproximativ 4 care era să se sufoce, era să moară prin axfisiere, au venit cu ea la bancă pentru tranzacții și i-au oferit o bomboană cu care s-a înecat. Părinții erau în șoc iar o colegă de-a noastră a intervenit cu manevre și au salvat-o. Ana a fost un înger pentru fetița asta. Așadar vreau să vă zic ca de fiecare dată când intrați într-o banca vreau să știți că după ghișee sunt niște oameni cu povești de viață cu care trebuie să aveți răbdare” declară Nevenca Doca pe scena Galei Capital.

Acesta activează în sistemul bancar pentru Banca Transilvania de douăzeci de ani, este responsabilă de managementul resurselor umane în companie și a condus mai multe proiecte mari, de anvergură. Cel mai mare este, probabil, cel de fuziune a băncii cu Bancpost, derulat în 2018. A fuzionat atunci o bancă de dimensiuni medii, cu peste 2.400 de angajați, cu o bancă mare, pe atunci cu 8.200 de persoane în echipă, ambele cu istorie, cu ADN românesc, cu brand și cultură puternică, susține aceasta.

Proiecte de succes

„Un alt proiect mare prin impactul foarte concret și palpabil în viața unora dintre colegii noștri este programul nostru de prevenție a celor mai frecvente tipuri de cancer, Screening-ul salvează vieți, derulat împreună cu Rețeaua de Sănătate Regina Maria. Din martie 2017, de când l-am lansat și până în prezent, 124 de vieți au fost salvate datorită acestui program. Dacă vorbim de return on investment, acesta este programul al cărui ROI se măsoară în vieți salvate” ne dezvăluie Nevenca.

În ceea ce ține de viitorul Băncii Transilvania în domeniul HR, tehnologia va ajuta și mai mult să furnizeze servicii de calitate atât către management, cât și către colegi companiei. „Datele de calitate și de granularitate mare ne vor ajuta să personalizăm acțiunile și deciziile pentru a atinge nevoile diferite ale comunității noastre de colegi. Iar oamenii de HR se vor ocupa și mai mult de dezvoltarea, consilierea și îngrijirea colegilor” povestește Nevenca Doca.

Sub coordonarea Nevencăi Doca s-au alăturat anul trecut 1.500 de colegi noi în companie, în plus 120 de studenți au beneficiat de programele de internship desfășurate anul trecut, din care peste 30 au devenit angajați. La fel, 43 de angajați au beneficiat de programele de reskilling și astfel cariera lor continuă în BT, în zona tehnică, de IT.

500 de milioane de euro pentru investitori

Recent, printr-un comunicat de presă, Banca Transilvania a anunțat că a vândut pe 21 aprilie, obligațiuni de 500 de milioane de euro, în cadrul unei emisiuni suprasubscrise în doar câteva ore, investitorii plasând ordine de peste 850 de milioane de euro. Peste 80% din totalul emisiunii a fost subscrisă de investitori internaționali din aproape 20 de țări. Au subscris oferta 80 de investitori – fonduri de investiții, instituții financiare, fonduri de pensii, bănci comerciale și centrale, precum și companii de asigurare, BERD fiind investitorul ancoră, cu 90 de milioane de euro.

Emisiunea de obligațiuni marchează debutul Băncii Transilvania pe piața internațională și este prima, ca anvergură, din Europa, după turbulențele care au marcat domeniul bancar internațional în luna martie a.c.