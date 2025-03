A avut loc a treia ediție a evenimentului ”The Smart, the Bold, the Beautiful”

A avut loc a treia ediție a evenimentului ”The Smart, the Bold, the Beautiful”. Organizat de Grupul de Presă MediaUno, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Institutul Național de Statistică și Asociația MediaUno, parteneri ai EVZ și Capital, la Muzeul Național de Artă al României, Sufrageria Regală, evenimentul a marcat a III-a ediție a Galei Excelenței Feminine.

Organizatorii au dorit să aducă în atenția publică femei de excepție, din diverse domenii de activitate, care au reușit să exceleze în plan socio-profesional, prin perseverență, dedicare, efort și sacrificiu personal.

Premiantele acestei ediții au fost:

1. Excelența Sa Ambasador Luminița-Teodora Odobescu, Consilier Prezidențial – Departamentul Afaceri Europene: ”Premiul de Excelență pentru rolul determinant în parcursul european al României”, înmânat de Prof. Univ. Dr. Diana- Loreta Păun, Șefa Clinicii de Endocrinologie, Spitalul Universitar de Urgență București

2. Anca Dana Dragu, guvernator al Băncii Naționale a Moldovei: ”Premiul pentru contribuția fundamentală la progresul sectorului financiar-bancar din Republica Moldova”, înmânat de Iulia Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România

3. Andreea Rusu, Director Executiv FILIA: ”Premiul de Excelență pentru aportul deosebit în prevenirea și combaterea violenței de gen, cu focus asupra hărțuirii sexuale”, înmânat de Excelența Sa Dr. Peer Gebauer, Ambasadorul Republicii Federale Germania în România

4. Dr. Doina Hrehoreț, medic primar chirurgie generală, Institutul Clinic Fundeni, Centrul de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic, „Premiul de Excelență pentru profesionalism și inovare în transplantul hepatic”, înmânat de Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României

5. Mioara Popescu, membră a Consiliului de Supraveghere Banca de Investiții și Dezvoltare: ”Premiul de Excelență pentru profesionalism și dedicare în domeniul bancar”, înmânat de Prof. Univ. Dr. Diana- Loreta Păun, Șefa Clinicii de Endocrinologie, Spitalul Universitar de Urgență București

6. Alina Gál, primar al Comunei Găiceana, județul Bacău: ”Premiul de Excelență pentru dorința și puterea de a lucra pentru binele comunității și al oamenilor ei”, înmânat de Laszlo Borbely, consilier de stat, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă

7. Steluța Moisescu, președinta Asociației NIA Neurodiversity Academy: ”Premiul de Excelență pentru eforturile în conștientizarea și integrarea adolescenților și adulților neurodivergenți”, înmânat de Excelența Sa Lior Ben Dor, Ambasadorul Statului Israel în România

8. Carmen Elena Petcu, Director General, DeLonghi România: ”Premiul de Excelență pentru susținerea activă a feminismului, ca soluție esențială în dezvoltarea economiei românești”, înmânat de Excelența Sa Alfredo Durante Mangoni, Ambasadorul Italiei în România

9. Effie Valsamaki, Proprietar și director general al DiRENT Group & Hellenic Wellbeing Cosmetics: ”Premiul de Excelență pentru contribuția remarcabilă în antreprenoriatul eleno-român”, înmânat de Excelența Sa Evangelia Grammatika, Ambasadoarea Republicii Elene în România

10. Dr. Valeria Herdea, președinta Casei Naționale de Asigurări de Sănătate: ”Premiul de Excelență pentru diligențe și preocupări în dezvoltarea asigurărilor de sănătate”, înmânat de Prof. Univ. Dr. Diana- Loreta Păun, Șefa Clinicii de Endocrinologie, Spitalul Universitar de Urgență București

11. Dr. Corina-Olimpia Grosu, locțiitor al comandantului și director medical la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială „General Dr. Av. Victor Anastasiu” București: ”Premiul de Excelență pentru conducerea colectivului medical al INMAS în implementarea standardelor de expertiză pentru selecția piloților pe aeronava F16”, înmânat de Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României

12. Mihaela Coroiu, Director Sustainable Energy Projects, EnergoBit: ”Premiul de Excelență pentru transferul tehnologic în energie”, înmânat de Alexandru Chiriță, director general Electrica

13. Ioana Ciocan, președinta Art Safari, Comisar al României pentru participarea la Bienala de Artă de la Veneția: ”Premiul de Excelență în semn de recunoaștere pentru devotamentul, viziunea și contribuția semnificativă adusă artei contemporane”, înmânat de Călin Alexiu Stegerean, managerul Muzeului Național de Artă al României

14. Elisabeta Moraru, Country Director, Google România: ”Premiul de Excelență pentru promovarea responsabilă a dezvoltării tehnologice în business”, înmânat de Dr. ing. Adrian-Victor Vevera, director general ICI București

15. Prof. Univ. Dr. Maria Dorobanțu, cadru universitar și medic specialist: ”Premiul de Excelență pentru implicarea neobosită în dezvoltarea școlii românești de cardiologie”, înmânat de Mădălina Buculei, Director Medical Sanador

16. Dr. Maria Teianu, medic specialist: ”Premiul de Excelență pentru rolul determinant în dezvoltarea chirurgiei pediatrice”, înmânat de Nirvana Georgescu, Director de Calitate și Siguranța Pacientului, Rețeaua de Sănătate Regina Maria

17. Virginia Oțel, Communication Leader la Garanti BBVA România și Co-Președinta PWN Global: ”Premiul de Excelență pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea științelor comunicării în sistemul financiar-bancar, a Relațiilor Publice în România, precum și la promovarea femeilor în conducerea afacerilor de succes, într-un parcurs profesional de excepție”, înmânat de Marina Coandă Bundac, director și Membru Board Camera de Comerț România-Portugalia

18. Prof. Univ. Dr. Any Axelerad, medic primar neurolog, șefa Secției Clinice de Neurologie la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Constanța: ”Premiul de Excelență pentru rolul esențial în dezvoltarea neurologiei românești”, înmânat de Mihai Fugarevici, director general Stada România

19. Colonel farmacist Dr. Maria-Cristina Ranetti, șefă a Centrului de Transfuzie Sanguină al M.Ap.N „Col. Prof. Dr. Nicolae Nestorescu”: ”Premiul de Excelență pentru implicare și promovare a importanței donării de sânge în comunitate”, înmânat de General (r) Daniel Petrescu, Șeful Statului Major al Apărării dec 2019-nov 2023

20. Dr. Cristina Berteanu, medic primar ATI, doctor în științe medicale, director medical al grupului Memorial România, vicepreședinte al Asociației R.O.Z.: ”Premiul de Excelență pentru perseverența de a promova educația preventivă în diagnosticul timpuriu la cancer”, înmânat de Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României

21. Lorina-Ioana Șereș, Managing Partner, AZAY Boutique: ”Premiul de Excelență pentru promovarea cadourilor de lux în atenția publicului larg”, înmânat de Florin-Marian Spătaru, consilier de stat, Cancelaria Prim-ministrului României

22. Livioara Șujdea, director executiv RELIANS: ”Premiul de Excelență pentru profesionalism și expertiză în dezvoltarea proiectelor de infrastructură energetică”, înmânat de Florin-Marian Spătaru, consilier de stat, Cancelaria Prim-ministrului României

23. Dr. ing. Ioana Luminița Drăgășanu, cercetător la INCD Turbomotoare COMOTI: ”Premiul de Excelență pentru realizări deosebite în activitatea de cercetare științifică din domeniul acusticii și vibrațiilor”, înmânat de ing. Marius Teodorescu, director Marketing, Vânzări, Investiții- INCD Turbomotoare COMOTI

24. Locotenent-colonel ing. Roxana-Cristina Dobrișan, specialist în cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale: ”Premiul de Excelență pentru dezvoltarea sistemelor de comunicații de urgență, în cele mai noi tehnologii, în vederea creșterii accesibilității cetățenilor și utilizării de către autoritățile statului”, înmânat de General locotenent Marian-Cosmin Radoi, adjunctul economic al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale

25. Maior Roxana Davidovits, Șefa Secției Informare și Relații Publice, Statul Major al Apărării: ”Premiul de Excelență pentru rolul determinant în transmiterea informațiilor vitale ale MApN către public”, înmânat de General-maior Valentin Brânzei, Directorul Statului Major al Apărării

26. Căpitan Comandor Lavinia Elena Măxineanu, Comandant secund al Fregatei „Regele Ferdinand”-221: ”Premiul de Excelență pentru rolul determinant în conducerea fregatei „Regele Ferdinand””, înmânat de Viceamiral Mihai Panait, Șeful Statului Major al Forțelor Navale

27. Maior Violeta-Mirela Șerban, ofițer de comunicații în cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene Române: ”Premiul de Excelență pentru implicarea activă în protejarea infrastructurii cibernetice a Forțelor Aeriene Române”, înmânat de Colonel Cătălin Spânu, Șeful Oficiului Comunicații și Informatică- Statul Major al Forțelor Aeriene

28. Locotenent Mioara Șerban, Statul Major al Forțelor Terestre Române: ”Premiul de Excelență pentru excepționala contribuție adusă dezvoltării standardelor de pregătire a maiștrilor militari și subofițerilor, precum și modernizării și optimizării învățământului militar”, înmânat de Colonel Dan Valer Orza, Statul Major al Forțelor Terestre

Care a fost componența juriului

Juriul a reunit personalități din domenii variate de activitate:

Prof. Univ. Dr. Diana Loreta Păun, Șefa Clinicii de Endocrinologie, Spitalul Universitar de Urgență București

General ing Ionel-Sorin Bălan, Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale

General (r) Daniel Petrescu, Șeful Statului Major al Apărării dec 2019-nov 2023

Viceamiral Mihai Panait, Șeful Statului Major al Forțelor Navale

General-maior Leonard- Gabriel Baraboi, Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene

Valentin Silivestru, președinte – director general INCD Turbomotoare COMOTI

Dr. Ing. Adrian-Victor Vevera, Director general Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI București

Chestor de Poliție Georgiana Ramona Dabija, Ministerul Afacerilor Interne Mirela Iordan, Country Manager, Pfizer România

Silvia Vlăsceanu, Director Executiv HENRO- Asociația Producătorilor de Energie Electrică din România

Marina Coandă Bundac, director și Membru Board Camera de Comerț România-Portugalia

Mihai Fugarevici, Director General STADA România

Anca Apahidean, manager pentru Europa de Est a IATA

Anamaria Diaconescu, Director de Evenimente și Parteneriate instituționale One United Properties

Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică

Prezentatorii evenimentului au fost Mihaela Prună, managing partner Grupul de Presă MediaUno și Sergiu Negoțiu Piloff, Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Proiectul ”Împreună protejăm România” a fost inițiat în anul 2020 de Grupul de Presă MediaUno și dezvoltat împreună cu Institutul Național de Statistică și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, ajungând la 17 ediții de conferințe și 11 ediții de gală organízate și câteva publicații editate.

Detalii despre acest proiect se regăsesc pe https://impreuna-protejam-romania.ro/

Parteneri

Evenimentul din acest an a fost organizat cu sprijinul:

Parteneri instituționali:

Ministerul Apărării Naționale, STS – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Muzeul Național de Artă al României, Autoritatea pentru Reformă Feroviară, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate -ANMCS, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Colegiul Medicilor din România, Institutul Clinic Fundeni, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), International Air Transport Association (IATA), Societatea Română de Sindrom Lynch , Spitalul “Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, Centrul Medical Internațional București, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș”

Parteneri academici:

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, Academia de Studii Economice din București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Universitatea POLITEHNICA din București, Universitatea Româno- Americană, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Partener Gold:

Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare Turbomotoare COMOTI

Partener cultural:

Ad Libitum Voices

Sponsori:

Active Watch Security, Aeroteh, Energobit, Hera Medical, Starc4sys

Parteneri:

Academia de Artă Handmade București, Alka, prin brandul Coffee Station by Plug In, Anvergura, Aqua Carpatica, Asociația Investitorilor Spanioli în România (ASEMER), Azay Design, BEKO România, Bioderma, Camera de Comerț Bilaterală România- Portugalia, Camera de Comerț și Industrie România-Israel, Casa de Flori, Chocoland, Clinica 32, Creative Sign, Comitetul Sectorial Agricultură, Piscicultură și Pescuit din România, Domeniile Sâmburești, Dr. Max, Freixenet, Fundația Scheherazade, Orologeria GALT, Guinot Institut România, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI București, Impera Systems Security, In Frame, Leonidas România, Porphyras, Qzine Catering, Stada România, Silhouette Medical Beauty, Top Line, Transelectrica.

Parteneri media:

Agenția Națională de Presă Agerpres, Business Voice, Capital, Doctorul zilei, Evenimentul zilei, Focus Energetic, InfoFinanciar, InvesTenergy, Iubim Brașovul, Radio România, Agenția de presă RADOR, Ro Health Review, Sănătatea Press Group, Sănătatea TV, Tele7abc.