Gala „Excelență în Management” a avut loc pe data de 26 aprilie 2023, începând cu ora 19:00 la Phoenicia Grand Hotel.

„Vă mulțumesc foarte mult pentru apreciere, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți dumneavoastră și toți cei care au susținut Festivalul în decursul celor 33 de ani de când mă ocup de Festival. Îmi pare bine că Festivalul a ajuns acum un brand pentru România, un bran pentru care am muncit alături de colegii mei, toți cei care au fost în decursul anilor împreună cu noi, începând de la guvernanți până la ultimul tehnician care a asigurat mișcarea scenică și mișcarea instrumentelor pe scenă, toți artiștii români care au participat la Festival. Consider că acesta este un premiu care mi se cuvine ci este un premiu al colectivului al ARTEXIMULUI unde am lucrat, un premiu care se cuvine și artiștilor români, artiștilor străini care au participat și să nu-l uităm pe George Enescu pentru că Festivalul îi poartă numle”, a declarat Mihai Constantinescu în timpul primirii premiului.

Proiect ce a început timid, dar care a făcut istorie în domeniul cultural

Mihai Constantinescu a declarat pentru revista Capital faptul că unul dintre cele mai de succes proiecte implementate în anul 2022 a fost Concursul George Enescu. Această ediție a fost organizată pentru prima dată într-un nou sistem, cu o conducere nouă a ARTEXIM, organizatorul concursului, dar și cu o nouă conducere a Festivalului, Maestrul Cristian Măcelaru.

„O altă reușită ar putea fi considerat Programul Festivalului George Enescu– ediția 2023. Prin ceea ce se propune în acest program, se dovedește faptul că Festivalul va avea o continuitate în desfășurarea sa de peste 25 de ediții”, a completat acesta.

Domnul Mihai Constantinescu a spus că cel mai mare proiect din carieră ce a fost implementat în cadrul instituției în care activează și în prezent a fost Concursul și Festivalul Internațional George Enescu, pe care le-a coordonat încă din 1990.

„Este un proiect ce a început timid, în umbra edițiilor excepționale de început, dar care de-a lungul celor 30 de ani a dobândit o importanță și o recunoaștere internațională pe care puține proiecte culturale au reușit să le obțină în acest moment o continuitate”, a declarat Mihai Constantinescu.

Investițiile în cultură contează

În ceea ce privește proiectele pentru anul 2023, Mihai Constantinescu a vorbit despre cea de-a 26-a ediție a Festivalului George Enescu ce va avea loc în perioada 28 august- 24 septembrie 2023, dar și despre o stagiune importantă la care vor participa nume importante ale scenei muzicale internaționale. Cel de-al doilea proiect este realizat în colaborare cu Maestrul Marin Cazacu, directorul Filarmonicii George Enescu.

În ceea ce privește relația cu administrația locală și centrală, Mihai Constantinescu a spus că s-a lovit de multe lucruri. „Acesta a fost și motivul pentru care în octombrie 2021 m-am retras din activitatea mea de director executiv al Festivalului”, a declarat acesta pentru Capital.

Chiar și așa, dânsul a adus în discuție și faptul că un lucru bun a fost acela când Ministerul Culturii a asigurat finanțarea Festivalului. Tot referitor la această instituție, conform lui Mihai Constantinescu, au fost elaborate și vor fi elaborate în continuare documente care să faciliteze activitatea întreprinzătorilor culturali din România.

Maestrul a spus că se pot schimba multe în acest domeniu în care activează, al muzicii clasice, dar „cu o condiție: să existe programe de educare, informare și atragere a noii generații în sălile de concerte. Altfel ne vom trezi în câțiva ani ca odată cu dispariția noastră, a generației celor cărunți să nu mai avem public în sală și ar fi păcat”.

