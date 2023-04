La ridicarea distincției, profesorul Ficai a spus: ”E o placere să fiu alături de dumneasvoastră. Emotia e mare. Este o onoare pentru mine, și suntem mândri că ducem înainte tradiția Universității Politehnice București. Fără doar și poate, educatia și cercetarea merg mână în mână, iar cercetarea este, fără îndoială, o investiție sigură pentru viitor”.Întregul eveniment poate fi vizionat live pe canalul de Youtube Hai România.

Înainte de orice, vă supunem atenției un scurt citat ce vorbește de la sine despre calitațile președintelui Academiei Române. ”Termenul de manager, pentru un rector ori pentru președintele Academiei Române, nu este potrivit. Nu oricare conducător de instituție este un manager. Eu sunt doar primul între egali, pentru o scurtă perioadă de timp, iar în acea perioadă sunt cel din urmă dintre slujitori, adică servesc comunitatea academică”, a declarat Ioan Aurel Pop pentru Capital.

”Mie mi se pare că se cuvine notat faptul că în 2022, am acordat din nou bursele noastre de excelență elevilor merituoși, pentru care am organizat și o tabără la Centrul de Dezvoltare Durabilă Țara Hațegului-Retezat al Academiei Române, comuna General Berthelot, județul Hunedoara, așa cum am dăruit un număr de tablete elevilor defavorizați din județul Vaslui. Nu vă vorbesc de proiectele majore de cercetare din matematică, biologie, fizică, arheologie sau chimie, fiindcă acela nu sunt ale mele și nu am niciun rol în împlinirea lor”, a mai precizat președintele Academiei Române.

Realizări de seamă

Întrebat despre realizările sale cele mai de căpătâi, Ioan Aurel Pop nu s-a simțit deloc în largul său, dar am reușit să îi smulgem o scurtă declarație: ”Vă spun despre o realizare pe care nu am inițiat-o eu, dar la care am participat: tratatul de istoria românilor în zece volume. Asemenea lucrări se fac o dată sau de două ori într-un secol. Poate de-acum nu se vor mai face deloc, fiindcă a trecut timpul marilor sinteze. Am coordonat, alături de regretații academicieni Ștefan Ștefănescu și Camil Mureșanu, volumul al IV-lea, dedicat finalului Evului Mediu și am avut atunci o mare mulțumire sufletească”.

”Academia Română s-a înființat (acum peste un secol și jumătate) și cu scopul de a cultiva „istoria națională”. Vă dau și un exemplu în legătură cu Universitatea „Babeș-Bolyai”, unde am fost rector (2012-2020) și unde activez ca profesor. Acolo am reușit, printr-o echipă de excepție, să obținem la un moment dat cel mai mare și mai valoros număr de granturi interne și internaționale dintre toate universitățile din România”, a mai completat președintele Academiei Române.

Printre altele, mici piedici pun culturii noastre chiar cee ace numim a fi administrație. ”Administrația nu poate percepe, în general, cultura. În cultura contemporană includ și știința. Administrația nu o poate aprecia și, prin urmare, o plasează la urmă. Administrația vrea control centralizat, or cercetarea și creația se fac liber, adesea individual; ele nu se fac în norma de opt ore, de la 8 la 16. Administrația ar vrea să eticheteze cu dimensiuni exacte, cu preț de cost și de inventar lucruri inefabile, creații artistice, valori de patrimoniu, multe dintre ele imateriale”, ne-a mai spus Ioan Aurel Pop.