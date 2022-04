În cadrul Galei Capital “Excelență în Management”, la categoria “Administrator public” au fost aleși cei mai buni 10 primari, care de-a lungul anului 2021 au reușit să-și pună amprenta pozivită asupra instituțiilor pe care le conduc. Printre cei selectați sunt: Mihai Anghel, primarul comunei Snagov, Dan Bobuțan, primarul Hunedoarei, Florin Chelaru, primarul din Năvodari, Ionel Ciunt, primarul Zalăului, Kereskenyi Gabor, primarul din Satu Mare, Mircia Gutău, primarul orașului Vâlcea, Cristian Matei, primarul din Turda, Ioan Popa, primarul Reșiței, Constantin Toma, primarul orașului Buzău și nu în ultimul rând, Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

Dintre cei 10 nominalizați, redacția Capital a ales să evidențieze trei dintre cei mai de seamă administratori publici ai anului 2021.

Mihai Anghel, primar Snagov

Aflat la primul mandat in fruntea primariei Snagov, Mihai Anghel a reusit in primul an sa eficientizeze activitatea institutiei prin reducerea pierderilor financiare, dar si prin demararea unui program de digitalizare. De asemenea, Mihai Anghel a inceput implementarea a doua proiecte care insumeaza aproximativ 75 de milioane de euro: construcția și modernizarea campusului școlar Mihail Kogălniceanu si extinderea rețelei de apă canal la nivelul întregii localități.

După primirea premiului, Mihai Anghel a declarat: ”Este o onoare pentru mine să mă aflu aici. Ne dorim ca toți oamenii să vină și să observe schimbările pe care încercăm și, pe alocuri, reușim să le implementăm!”

Cristian Matei, primar Turda

De când Cristian Matei a câștigat primul mandat de primar, în 2016, municipiul Turda a trecut printr-un amplu proces de modernizare. Planul de mobilitate urbană pe care l-a implementat pe fonduri europene în Turda a adus recunoaștere orașului la nivel european prin câștigarea primului loc în competiția SUMP – Sustainable Urban Mobility Planning. In acest moment sunt peste 40 de proiecte in curs de implementare la nivelul orasului Turda.

”Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să fim aici. Aici sunt oameni merituoși, care fac ca lucrurile să se întâmple acolo unde ei acționează. Vreau să vă spun că, în primul mandat, 2016-2020 ,am reușit să aducem la Turda peste 300 milioane de euro. Avem o mulțime de proiecte în curs de implementare, printre care și o nouă Salină la Turda”, a declarat primarul Cristian Matei.

Constantin Toma, primar Buzău

Constantin Toma este la al doilea mandat in fruntea orașului Buzau, iar anul trecut a inceput implementarea unui proiect care tinteste tranzitia de la economia liniara la cea circulara. Pentru proiectele derulate din acest domeniu orașul a fost premiat atât la Berlin, de către Ministerul Federal al Mediului din Germania, cât și de Ambasada Franței din București. La finalul proiectului Buzaul va deveni primul oras sustenabil din Romania. Pentru acest an are in derulare proiecte de investitii de 85 de milioane de euro.

Discursul lui Constantin Toma a fost unul emoționant: ”Nu pot să nu încep cu o mărturisire. Aveam 34 de ani, cand am primit premiul Oskar Capital. Revista Capital a început să fie publicată în 1992, iar la prima ediție mi-a fost acordat titlul de Cel mai tânăr și dinamic om de afaceri din România. Încerc să imprim la Buzău un spirit inovativ, de business. Anul trecut, la cea mai mare competiție de branduri din lume, Buzăul a câștigat, la Londra, cel mai bun premiu. La Buzău consider că suntem în competiție cu fiecare oraș și avem o viziunepână în 2030: Buzău oraș – magnet”.