EXCLUSIV! Gafa monumentală a Ecaterinei Andronescu! Replica șocantă cu care a uluit 600 de oameni

Revenită la cârma Educaţiei, aceasta a reuşit să şocheze audienţa cu un discurs halucinant despre românii care au părăsit ţara. Prezent şi el în sală, Cornel Amariei, unul dintre tinerii de geniu ai României, a crezut că nu aude bine când Ecaterina Andronescu a început să vorbească despre cei care au ales să-şi trăiască viaţa în alte destinaţii.

"Dezamăgit de un ministru, dar mândru de români! În cadrul unui eveniment de excepţie, am avut ocazia să ascult un discurs al doamnei Ministru al Educaţiei, Ecaterina Andronescu. Am fost stupefiat când dansa a spus cât este de bucuroasă deoarece “România este cea mai bine integrată ţară din UE” DATORITĂ “celor aproape 5 milioane de români ce au plecat”, pentru a ne face cunoscuţi şi mândri. Eu sunt mândru de un singur lucru! Sunt mândru că peste 10 minute s-a aflat pe scenă domnul Florin Jianu, care fără nici o reţinere i-a dat replică: “Dna. Ministru, faptul că au plecat 5 milioane de români, este O TRAGEDIE, nu o bucurie!” Și cel mai mândru sunt că după aceste cuvinte, 600 de români am aplaudat frenetic!", a scris tănărul pe facebook.

Cine este Cornel Amariei

La 3 ani învăţa să citească, iar la 14 primea deja medalii internaţionale pentru inovaţii tehnice. Iar în anul 2018, la 25, tânărul a reuşit să scrie istorie pentru România. Pentru prima dată în istoria topului Outstanding Young Persons of the World, un român a câştigat acest titlu. În forma lui precedentă, a fost obtinut de oameni precum John F Kennedy şi Elvis Presley.

"Este o mare onoare să fii unul dintre cei 10 cei mai “outstanding” oameni sub 40 ani. Pentru mine şi pentru echipele din jurul meu, înseamna o provocare. O provocare să continuăm munca, pentru că este necesara. Ne aminteştem că ceea ce facem, zi şi noapte, contează. Le mulţumesc celor de la JCI - Junior Chambers International pentru nominalizare şi pentru miile de membrii ce m-au luat în considerare”, a declarat Cornel Amariei pentru Capital.