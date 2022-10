Dani Oțil și soția sa sunt extrem de activi pe rețelele de socializare, acolo unde obișnuiesc să se tachineze pe diverse subiecte, unele banale, altele serioare, luând totul în glumă.

Luni seară, Gabriela Prisăcariu a postat pe contul ei de Instagram o fotografie în care băiețelul lor, Tiago, este îmbrăcat în pijamale și poartă o căciulă în casă.

Vedeta a scris pe acea fotografie: „Momentul acela când tati e zgârcit și nu dă drumul la căldură”, făcând aluzie la faptul că soțul ei, în plină criză financiară, este cumpătat cu banii și are grijă să nu risipească gazele sau electricitatea.

Nu este un secret pentru nimeni că Dani Oțil este atent câți bani cheluiește. În urmă cu câteva luni, Cătălin Oprișan l-a luat la roast pe prezentatorul TV de la „Neața cu Răzvan și Dani” din cauza zgârceniei sale.

„Oamenii au auzit de multe ori gluma asta, că el nu mănâncă niciodată la el la restaurant pentru că e prea scump. Asta se știe. Chiar nu e atât de zgârcit precum spun oamenii, adică eu știu.

După ce a venit popa să-i sființească restaurantul, Dani a folosit busuiocul ăla la sosul pentru paste. Nu este chiar atât de zgârcit, are și câțiva angajați. Așa a vrut el să fie, un fel de Simona Halep al restaurantelor. Adica e mereu la servit”, spunea Cătălin Oprișan la iUmor.

Gabriela Prisăcariu a avut probleme după sarcină: „Am încercat tot ce se poate”

În ciuda zgârceniei sale, Dani Oțil are o viață frumoasă și o familie fericită. În urmă cu un an de zile, el și Gabriela Prisăcariu au devenit părinții unui băiețel superb. Deși a devenit mama de un an de zile, nevasta lui Dani Oțil a vorbit abia acum despre problemele cu care s-a confruntat după ce l-a adus pe lume pe Tiago. Vedeta a refuzat să vorbească despre acest subiect sensibil până când problemele respective s-au rezolvat.

Gabriela Prisăcariu și-a deschis sufletul și le-a povestit fanilor ei din mediul online că la patru luni după ce a nascăut, a început să îi cadă mult păr. La un moment dat chiar a crezut că va rămâne cheală, însă a urmat un tratament care a ajutat-o își recapete podoapa capilară. Ea a mărturisit că nu știe de la ce anume a apărut această problemă. Ea bănuiește că din cauza că a fost infectată cu Sars-Cov-2 în acea perioadă.

„După ce am născut, cam la patru luni după ce am născut, a început să îmi cadă părul foarte rău, dar extrem de rău. Credeam că o să chelesc. Pe urmă am avut și Covid. Nu știu dacă are legătură. Am auzit că și de la Covid îți cade părul. Ideea este că era ceva rău. Am încercat tot ce se poate”, a povestit Gabriela Prisăcariu pe rețelele de socializare.