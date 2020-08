Mai precis, primarul general al Capitalei susține că Guvernul Orban nu are bani pentru măștile de protecție pentru elevi și profesori dar are bani pentru achiziții supraevaluate. Acesta a mai subliniat că se va ocupa de asigurarea resurselor necesare pentru acest început de an.

”Unde sunt banii romanilor? Guvernul pretinde ca nu are bani nici pentru măștile de protecție necesare la redeschiderea școlilor și nici pentru a deconta sumele cheltuite de autoritățile locale în lupta cu coronavirusul. Are bani în schimb pentru achzițiile supraevaluate făcute în timpul crizei sau pentru despăgubirea prietenilor politici.”, spune Gabriela Firea.

Diferența dintre Firea și restul candidaților la Primăria Capitalei

Gabriela Firea a mai declarat că se va ocupa pentru ca elevii să fie protejați. În plus, acesta a mai spus că diferența dintre ea și ceilalți candidați la Primăria Capitalei este că ei îi pasă de bucureșteni, și-și face treaba, în timp ce ceilalți continuă să o denigreze.

”Cu toate acestea, voi avea grijă ca Primăria Capitalei să asigure în continuare resursele necesare pentru ca oamenii, și mai ales copiii, să fie protejați.

Asta e cea mai importantă diferență între mine și ceilalți contracandidați: în timp ce ei se concentrează pe atacarea și denigrarea mea, fără să ofere nicio soluție bucureștenilor, eu îmi fac în continuare datoria față de oameni.

Pentru mine alegerea e simplă: oamenii sunt pe primul loc!”, a mai spus Firea.

Ce spune Orban despre măștile de protecție

Şeful Executivului a explicat că licitaţia a fost contestată de trei firme, atât la CNSC, cât şi în instanţă, contestaţiile au fost respinse şi ulterior s-a trecut la semnarea contractului-cadru, apoi a celui subsecvent cu câştigătorul.

„Câştigătorul licitaţiei avea obligaţia ca, în termen de cinci zile, să depună scrisoare de garanţie, urmând să înceapă cele şapte zile de derulare a contractului.

Suntem în situaţia în care câştigătorul licitaţiei nu a depus în termenul de cinci zile, crezând că beneficiază de clauza de remediere care este inclusă în contractul respectiv.

Săptămâna următoare, Ministerul Sănătăţii va lua o decizie care e foarte clară – rezilierea contractului în cazul în care luni nu vin cu măştile cei care au câştigat licitaţia şi trecerea la firma de pe locul 2 pentru a livra măştile prevăzute în contract. (…)

Am convingerea că Ministerul Sănătăţii va finaliza licitaţia şi măştile vor ajunge la persoanele vulnerabile pentru care am prevăzut banii respectivi şi i-am alocat din Fondul de rezervă al Guvernului”, a spus Orban, la finalul unei vizite de lucru în Gorj.

