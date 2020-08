Este vorba despre Anghel Iordănescu. Deoarece fostul jucător al Stelei a început să se confrunte cu simptome specifice infecţiei cu coronovirusul, acesta a decis să se testeze iar rezultatul a fost pozitiv.

În momentul de față, Anghel Iordănescu se află acasă şi urmează tratementul anti-COVID primit de la medic. Acesta a avut febră, însă starea lui generală este una bună.

Fostul jucător candidează pe lista PSD la CGMB din partea echipei coordonate de Gabriela Firea. Trebuie menționat că a fost prezent la depunerea cadidaturii alături de Gabriela Firea în urmă cu câteva zile.

Ce spune fiul lui

Anghel Iordănescu se află în izolare până la aflarea rezultatului, iar fiul său este încrezător că tatăl său va depăși aceste probleme, potrivit digisport.ro

„Din fericire, nu pot să confirm vestea asta. S-a simțit rău acum vreo 2-3 zile. Are gust, are miros, nu sunt semne clare, dar s-a simțit rău, în sensul că l-a durut capul destul de tare și noaptea a făcut și un pic de temperatură. A decis să meargă și să-și facă toate analizele. Așteptăm răspunsul la toate analizele, este sub observație, sub control, i-a luat sânge, i-a făcut și testul.

Întâmplarea face că de atunci se simte mult mai bine, nu s-a agravat. El și sora s-au izolat. Mama a fost plecată ceva timp de acasă, a plecat cu fratele meu mai mic, au fost într-un concediu. Tata a rămas în București, urma să plece împreună, dar am preferat toți să avem grijă, să fim precauți, iar ei stau separat față de noi restul.

Ideea este că în primă fază nu s-a gândit la asta. Ulterior s-a gândit să elimine scenariul ăsta și a făcut testul. Inițial se gândise la alte lucruri, că poate a răcit. Sper să fie totul ok și să nu fie probleme”, a transmis Edi Iordănescu, la Digi Sport Matinal.

Istoricul lui Anghel Iordănescu

„Anghel Iordănescu, fost parlamentar, invenția politică a lui Gabriel Oprea, paharnicul lui Miron Cozma, omul care a adus brutele în București să schingiuiască cetățenii Capitalei. După o carieră importantă ca selecționer al României, națională pe care a dus-o până în sferturile Mondialului american din 1994, tata Puiu s-a reprofilat. Din păcate, zero barat în politică”, este scris într-un articol de opinie publicat pe Capital.

Sursă foto: INQUAM/Alexandru Bușca.