Gabriela Firea, atac dur la adresa lui Raed Arafat: Asta se face doar în dictatură, nu putem călca în picioare Constituția

Declarația Gabrielei Firea a fost făcută în emisiunea lui Victor Ciutacu, de la România TV. Potrivit celor spuse de fostul primar al Capitalei, „nu putem să folosim cuvinte care să sperie lumea, cum ar fi dezastru, și sub umbrela asta să încălcăm Constituția.”

„Cine are zile si cine are bani sa mearga in sistemul privat scapa, pentru ca sistemul de stat este prabusit, desi in ultimii 4 ani stiti ca s-au investit sume uriase in cele 20 de spitale din subordinea primariei. Noi avem acum un primar general care a spus ca nu il intereseaza pandemia, pentru ca el este primar.

Chiar daca semnalele de alarma din partea medicilor au existat toata vara, cele doua partide s-au ocupat de congrese. Ceea ce mi se pare criminal este decizia prin care se mai interneaza doar urgentele. Dar sunt pacienti oncologici care daca sunt depistati azi si amanati o luna, boala se agraveaza. Cum poti sa spui ca o hernie de disc nu este urgenta, cand stim ca poate duce la paralizie?

Medicina de dezastru inseamna a rezolva problemele medicale la evenimente unde nu au putut fi prevazute sau la inceputul unei pandemii. Dar noi suntem la aproape doi ani, nici nu testam, nici nu vaccinam, pentru ca a fost compromisa si campania de vaccinare. Guvernantii nu explica, nu si-au luat aliati cetatenii. Uitati ce se intampla in scoli, se inchid clase si scoli pentru ca nu s-a facut testare masiva la inceputul anului scolar.

Asta se face doar in dictatura, noi suntem in democratie, nu putem calca in picioare Constitutia. Sa explice domnul Arafat de ce nu s-au luat masurile care s-au luat in toata lumea. Nu putem sa folosim cuvinte care sa sperie lumea, cum ar fi dezastru, si sub umbrela asta sa incalcam Constitutia. Mi se pare ca domnul Arafat incearca sa salveze 100 de pacienti de Covid, dar pentru asta lasa sa moara alti 1000 de pacienti”, a declarat Gabriela Firea la România TV.

Mesajul transmis anterior de Gabriela Firea

Amintim că Gabriela Firea a scris anterior că ordinul prin care managerii spitalelor trebuie să suspende orice intervenție medicală care nu este urgentă este un „ordin criminal”.

„Posibil să salveze 100 de vieți, omorând sigur 1.000! Așa e doar la noi! Suntem unici în cinism! Au inima de piatră! Există alte căi dovedite pentru salvarea celor 100. Anulați ordinul criminal!”, a scris senatorul PSD pe pagina sa de Facebook.