Gabriela Firea, fostul primar al Capitalei, a povestit deschis despre chinurile pe care le-a îndurat în timpul copilăriei. Deși în prezent nu mai are probleme financiare, a existat o perioadă în care nu a fost atât de privilegiată.

Firea povestește cum familia avea mijloace de trai modeste și deseori copiii nu aveau rechizitele necesare pentru școală. Au existat momente când, în copilărie, Gabriela Firea nu primea pachet la școală, purta hainele surorii sale și era umilită de colegi.

Cu privire la șicanările colegilor, Firea mărturisește că era umilită și neputincioasă. Ea povestește: „mă simțeam umilită. Dar ce puteam face? Mama era vânzatoare și tata muncitor necalificat, pe șantier”, a spus Gabriela Firea.

În același interviu pentru revista Tango, Firea abordează și tema alcoolismului tatălui. După ce consuma alcool, acesta devenea violent și își lovea fiicele și soția. Fostul primar se mândrește cu faptul că și-a convins mama să divorțeze. Înainte de divorț, familia ei trăia în condiții mizere. Șase persoane erau forțate să locuiască într-un apartament de două camere.

„Stăteam șase inși într-un apartament cu două camere. Tata bea foarte mult și ne bătea și pe noi, copiii, și pe mama. Până la urmă am hotărât să-l părăsim. Chiar îmi revendic meritul că eu am convins-o pe mama să divorțeze. Aveam 14 ani”.

Familia a început viața de la zero după divorț, deoarece toate bunurile rămăseseră în apartamentul tatălui. Ea povestește că perioada a fost una foarte grea:

„L-am lăsat singur în apartament și am plecat cu toții. Ne-am mutat tot la două camere, dar într-un apartament complet gol, pentru că lucrurile rămăseseră la tata. Am luat-o de la zero. A fost îngrozitor de greu, dar măcar știam că putem dormi liniștiți, fără spaima de răcnete și bătaie”, a povestit fostul primar.