Gabriela Cristea a avut întotdeauna grijă la felul în care arată. În ultima perioadă prezentatoarea TV s-a transformat radical, după ce a reuşit să slăbească câteva kilograme. Vedeta a dorit să mai facă unele schimbări, astfel s-a lăsat pe mâna medicilor esteticieni pentru o mărire a buzelor.

Gabriela Cristea a fost întotdeauna sinceră cu fanii săi şi nu s-a ascuns nici atunci când admiratorii au întrebat-o lucruri din viaţa sa personală. Astfel, prezentatoarea TV le-a mărturisit internauţilor faptul că a recurs la o intervenție estetică. Aceasta le-a dat chiar şi câteva sfaturi celor care o urmăresc.

Pe pagina sa de Instagram, vedeta a dezvăluit cât este de mulţumită de rezultat. Mai mult decât atât, prezentatoarea TV a postat o poză pentru ca fanii să vadă exact cum arată buzele sale după intervenție.

„Dragilor, am primit multe întrebări despre intervenția cu acid hialuronic de la nivelul buzelor. Da, am făcut o astfel de intervenție în urmă cu două săptămâni și sunt foarte mulțumită. Am optat pentru 0,5 ml (adică minim) și vă las aici o poză făcută la 3-4 zile de la intervenție când încă rezultatele nu erau finale”, a transmis Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea împărtășește totul cu urmăritorii săi

Gabriela Cristea a ținut să sublinieze faptul că totul a decurs aşa cum şi-a dorit, iar buzele sale au căpătat puțin volum, sunt simetrice și naturale.

„Acum buzele mele sunt simetrice și naturale, dar nu mi-a displăcut nici perioada de când e făcută poză, când buzele mele aveau mai mult volum. Poză este fără nici un filtru, doar machiaj și lumina”, a mai spus Gabriela Cristea pe rețelele de socializare

Gabriela Cristea ține o dietă echilibrată și apelează la ajutorul mai multor proceduri de modelare corporală.

Recent, prezentatoarea TV a mers la salonul de înfrumusețare și le-a prezentat internauților totul. Aceasta nu a ezitat să le prezinte tuturor felul în care artă corpul său acum și s-a declarat mulțumită de rezultate.

„Chiar dacă e sâmbătă, copiii sunt cu Tavi, iar eu am venit să mă ocup de mine. Încep să se vadă rezultatele pentru că țin și o dietă echilibrată, folosesc și niște picături care-mi inhibă pofta de mâncare și fac și proceduri. Începe să se vadă, oricum, cred că până în toamnă voi fi chiar bine”, a spus Gabriela Cristea, pe pagina sa de Instagram.

Sursa foto: Facebook / Gabriela Cristea