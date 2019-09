În urmă cu două zile, am publicat informaţia potrivit căreia judecătoarea Gabriela Bîrsan ar urma să fie propunerea PSD pentru postul de ministru al Justiţiei, informaţie lansată în spaţiul public de sociologul Marius Pieleanu, care a citat surse proprii. Redăm în continuare reacţia Gabrielei Bîrsan la articolul publicat de Capital.

„Mă numesc Gabriela Victoria Bîrsan și sunt soția profesorului universitar doctor Corneliu Bîrsan, respectiv persoanele despre care dumneavoastră ați făcut vorbire în articolul „Lovitură de teatru (...)” publicat în ziarul Capital din ziua de 18 Septembrie 2018.

Pentru că modul în care ați prezentat o „informație pe surse” despre mine și despre soțul meu aduce atingere demnității și imaginii noastre, doresc să vă aduc la cunoștință următoarele:

1. Este foarte important să știți că soțul meu este şi va rămâne singurul judecător român la C.E.D.O. cu un mandat de 15 (cincisprezece) ani pe care – atenție! – l-a încheiat în condiții regulamentare, conform dispoziţiilor Convenţiei europene a drepturilor omului, la împlinirea vârstei prevăzute ca dată limită pentru un judecător la C.E.D.O. și nicidecum ca urmare a dosarului penal fabricat conform practicilor D.N.A, în ceea ce mă priveşte.

2. La fel de important este şi faptul că – atenție! – C.E.D.O. l-a menținut în funcție pe soţul meu în mod expres și după declanşarea „simulacrului de dosar” ce mi s-a înscenat. În acest sens există decizia plenului judecătoriilor Curţii europene din 29 Noiembrie 2011.

Am făcut aceste precizări despre soţul meu pentru că modul în care aţi prezentat informația despre care vorbiți și despre care, în treacăt fie spus, nu am nicio cunoștință, lasă să se înţeleagă în mod evident prin expresia „C.B. a pierdut funcția de la C.E.D.O în contextul dosarului penal”, faptul că acest dosar ar fi avut pentru soțul meu o asemenea consecinţă.

Cum acest lucru este total inexact si aduce atingere imaginii şi demnitătii sotului meu , vă rog pe această cale să reveniți asupra acelor afirmate, cum considerați dumneavoastră că puteți să o faceți din punct de vedere jurnalistic.

3. În ceea ce mă priveşte, consider că este important să știți despre mine faptul că am desfăşurat activitate de judecător timp de 40 (patruzeci) de ani, fără ca nimeni, niciodată, să pună sub semnul îndoielii probitatea mea profesională, aspect reținut – atenție! – în cele două hotărâri de achitare cu privire la presupusele fapte „inventate” în mod deliberat de către procurorii D.N.A..

Pentru a vă parafraza, în mod cu totul surprinzător, am constatat că faceți trimitere la un Rechizitoriu total desfiinţat în cele două hotărâri judecătoreşti amintite. Procedând în acest fel, este evident că aduceţi atingere imaginii şi demnităţii mele, în condițiile unei achitări definitive – atenție! – pronuntate pentru inexistenta faptelor imputate si pentru că acestea nu sunt prevăzute de legea penală.

4. Procesul în care m-am apărat și am demonstrat nevinovăţia mea a durat 7 (şapte) ani datorită aceloraşi proceduri abuzive ale D.N.A., parchet care a ţinut dosarul mult timp în nelucrare, pentru a-şi atinge scopul urmărit, anume acela de înlăturare a mea din justitie si de a compromite imaginea sotului meu .

In mod sec amintiți în acelaşi articol că „s-a vorbit în luna aprilie despre pensionarea mea”, ceea ce este inexact, pentru că eu personal , după 40 (patruzeci) de ani ca activitate numai ca judecător, am înțeles să solicit eliberarea mea din funcție prin pensionare, începând cu data de 15 aprilie 2019.

În dorinţa de a rămâne cu o imagine pe care mi-am format-o despre ziarul dumneavoastră ca fiind un ziar serios și obiectiv, vă rog să alegeţi dumneavoastră calea pentru a corecta și completa ceea ce v-am spus mai sus, în privința persoanei mele și a soţului meu.

Vă rog să rețineți faptul că tocmai datorită acestui mod în care continuă a fi deformată imaginea mea şi, din păcate, imaginea soțului meu, atât eu cât și soțul meu am formulat actiune în despăgubiri , respectiv pentru plata de daune morale, chemând în judecată pe toţi cei care au contribuit în decursul celor 7 (şapte) ani la denigrarea noastră.

Am recurs la această modalitate de a vă semnala cele de mai sus, poate puțin nefirească pentru dumneavoastră, dar nu și pentru mine, pentru că aşa am înțeles eu să lucrez cu presa în activitate mea profesională și pentru a nu fi nevoiţi să ne completăm acţiunea și împotriva dumneavoastră și a ziarului Capital.

Puteți afla mai multe despre cele scrise de dumneavoastră fie direct apelându-ne, fie citind C.V-urile noastre și nu recurgând la ceea ce dumneavoastră știți mai bine că se cheamă manipulare prin presă.

În final nu vreau decât să vă spun că eu și soțul meu însumăm împreună peste 90 (nouăzeci) de ani de activitate nepătată în domeniul dreptului.

Vă las să răspundeţi singur la întrebarea: „Oare de ce a fost nevoie de acest dosar penal?” ”

