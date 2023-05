Gabriela Firea a precizat că PSD îl apreciază pe actualul ministru Florin Spătaru, însă din câte a înţeles acesta are „alte planuri politice şi administrative”.

„Vreau să vă asigur că domnul preşedinte Marcel Ciolacu şi domnul secretar general Paul Stănescu ne reprezintă cu fermitate, verticalitate şi cinste politică în negocierile cu partidele din coaliţie şi ne-au transmis nouă să venim în faţa dumneavoastră. În primul rând să îi scuzaţi pentru că nu au reuşit să ajungă pentru că negocierile s-au prelungit.

Vă imaginaţi dumneavoastră de ce anume. Ce se poate spune, ca să închei acest subiect legat de negocieri? După cum aţi văzut, PSD se bate întotdeauna să coordoneze ministere nu puternice pentru că sunt considerate de forţă, ci puternice pentru că sunt pentru oameni. Şi aşa vom face şi acum cu preşedintele nostru şi cu secretarul general şi aşa vom face şi în continuare.

Daţi-mi voie să spun în faţa dumneavoastră şi sunt sigură că sunt în asentimentul dumneavoastră – că ne dorim foarte mult să păstrăm la noi, la PSD, Ministerul Transporturilor şi să îl conducă în continuare domnul Sorin Grindeanu, colegul nostru. Nu pentru partid, nu pentru el, nu pentru noi, ci pentru ce s-a întâmplat la acest minister, într-un an şi câteva luni, după ce s-a pierdut atât de mult timp.

Iar în acest domeniu al infrastructurii, mai ales că avem în faţă aleşi locali, dumneavoastră ştiţi foarte bine ce înseamnă să pierzi timp, ce înseamnă să baţi pasul pe loc, ce înseamnă să nu ai proiecte tehnice, să nu ai studii de fezabilitate, să nu îţi vină constructorii sau să vină doar cine trebuie, pe ochi frumoşi. Prin urmare, ne dorim foarte mult să menţinem acest minister la PSD şi să fie condus în continuare de domnul vicepremier Sorin Grindeanu”, a declarat ea la Ploiești, în cadrul Conferinței de Alegeri a PSD Prahova.

PSD dorește să păstreze mai mulți miniștri în Guvernul Ciolacu

Prim-vicepreședintele PSD a precizat, de asemenea, că social-democrații doresc să păstreze mai mulți miniștri în viitorul Guvern, după realizarea rocadei guvernamentale. Printre aceștia se numără Sorin Grindeanu și Marius Budăi.

„Ne dorim foarte mult să păstram în continuare pentru echipa noastră, deoarece sunt rezultate palpabile pentru oameni, pentru cetăţeni, nu doar pentru membrii PSD, că nu despre asta vorbim, Ministerul Muncii, cu domnul Marius Budăi, care vorbeşte mai bine decât noi, ca să îi fac şi o rimă. Ministerul Sănătăţii cu domnul ministru Rafila.

În premieră vreau să vă spun, în cazul în care nu aţi citit pe anumite surse politice, noi echipa – domnul preşedinte Ciolacu, domnul secretar general Stănescu, Sorin Grindeanu şi cu mine – ne-am dori foarte mult să se alăture echipei guvernamentale, în calitate de ministru al Economiei domnul senator Radu Oprea.

Este colegul meu şi al Laurei de la Senat, un om extraordinar, energic, muncitor, implicat, solidar şi care întotdeauna a ştiut să facă echipă şi întotdeauna a găsit soluţii. Deşi cu toţii îl stimăm şi apreciem pe ministrul nostru actual (Florin Spătaru – n.r.), din câte am înţeles, sper că am înţeles corect, are alte planuri politice şi administrative, am înţeles că propunerea ar fi ca domnul senator Oprea să preia, într-o viitoare formulă guvernamentală acest portofoliu.

Repet, decizia nu este luată în acest moment, nu vrem noi să devoalăm din interiorul negocierilor. Eu vă spun ce consider personal, care este opinia mea ca senator, coleg şi ca persoană care vine dintr-un loc foarte apropiat de judeţul dumneavoastră, Bucureştiul”, a spus Gabriela Firea.

Noul Executiv va avea 18 portofolii

Joi, pe 18 mai, liderii coaliției de guvernare s-au întâlnit pentru a discuta formula noului Executiv condus de Marcel Ciolacu, după rocada premierilor. Potrivit News.ro, după mai multe ore de discuții între delegațiile PNL și PSD, negocierile au fost blocate. Motivul ar fi fost dorința social-democraților de a păstra Ministerul Transporturilor, deși potrivit protocolului, acesta ar reveni liberalilor după rocadă.

Au fost prezenți și liderii UDMR. Aceștia au plecat însă după două ore de discuții. Nu doresc să părăsească guvernarea și insistă să păstreze Ministerul Dezvoltării. Totodată, au fost acord să piardă Ministerul Sportului prin comasare.

Guvernul Ciolacu ar urma să aibă 18 portofolii, iar ministerele Antreprenoriatului și Turismului se vor comasa în Ministerul Economiei şi Ministerul Familiei.