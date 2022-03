„Echipele Salvați Copiii s-au implicat chiar din 25 februarie datorită existenței pe teren, a faptului că aveam echipe de voluntari și filiale în județele Suceava și Iași. Nu ne-a fost greu să ne mobilizăm, am fost toți gând la gând. Când i-am sunat pe colegi deja ei erau mobilizați, voluntarii erau anunțați, de la București am trimis suport material, corturi, bani. Am mobilizat colegii care deja lucrau în centrele pentru solicitanții de azil și refugiați pentru că Salvați Copiii de 20 de ani lucrează în a sprijini copiii solicitanți de azil și refugiații. Aveam și personal calificat cu experiență în lucrul cu refugiații, personal care lucra deja în centrele de la Rădăuți, Somcuța Mare, Timișoara, București, Galați”, ne transmite Gabriela Alexandrescu

Salvați Copiii este una dintre fundațiile din România care s-au mobilizat de la venirea primilor refugiați ucraineni în țară. Având experiență în zona de gestionare a refugiaților și mai ales a copiilor de refugiați care solicită azil, mobilizarea exemplară a venit într-un mod foarte natural din partea organizației. Acest avânt a fost susținut și de oameni noi care s-au înrolat drept voluntari pentru a-i ajuta pe vecinii noștri să se miște cât mai eficient pe teritoriul României.

„Mobilizarea lor a fost ușoară și trebuie să spun că automat s-au lipit de noi și alți voluntari care au vrut să ajute și unii dintre ei esențiali în comunicarea cu copiii și mămicile din Ucraina: traducătorii și vorbitorii de limbă ucraineană. Au venit foarte mulți oameni să ajute, am fost copleșiți de suportul material pe care l-am primit. Toată lumea voia să doneze, să găzduiască ucraineni, să îi ajute într-un fel sau altul, să îi transporte, să le ofere cartele de telefon, bunuri de imediată necesitate. Acest prim ajutor este foarte important dar trebuie să ne organizăm cât mai bine, cu profesioniști”, explică președintele Salvați Copiii.

Greul acum începe

Peste 3 milioane de ucraineni au plecat din calea războiului în Europa. Dintre aceștia, peste 500.000 au trecut granițele în România, iar autoritățile estimează că între 80.000 și 100.000 vor rămâne pe termen mediu și lung la noi în țară. Gabriela Alexandrescu ne-a transmis că aproape o treime dintre aceștia sunt copii.

„Noi ne-am organizat cu spații primitoare pentru copii, atât în Vama Isaccea cât și la Siret, Rădăuți, Iași, Sighet, București. Noi suntem prezenți atât la punctele de trecere a frontierei aglomerate, dar suntem prezenți și la centrele de refugiați înființate de IGSU la Siret și Rădăuți, suntem prezenți și în centrele de primire pentru solicitanții de azil. Peste 4.200 de cereri de azil s-au primit în România. Am deschis de curând un loc pentru copii în Gara de Nord, în sala de așteptare”, ne transmite președintele Salvați Copiii.

Societatea civilă s-a mobilizat exemplar de la începutul acestei crize, însă pe termen lung, pentru a-și susține inițiativele, au nevoie de resurse. Au primit donații materiale, dar foarte importante sunt și cele financiare, având în vedere că există o nevoie de resursă umană bine pregătită, vorbitoare de limbă ucraineană, pentru a putea gestiona cum trebuie valurile de refugiați.

„Până acum am folosit staff și voluntari de pe alte programe. Costurile au fost mai mult legate de amenajarea locurilor de joacă pentru copii, spațiile prietenoase, spațiile pentru mamă – copil, care au costat în jurul a 40.000 euro. De acum înainte însă nevoile sunt mult mai mari pentru că va trebui să asigurăm în continuare amenajarea spațiilor corespunzătoare pentru mamă – copil și pentru copil. Va fi necesar ajutor imediat, de urgență, pentru cei care vor intra în România. Suportul de informare și emoțional care este absolut necesar pentru cei care vor veni plus ajutoarele materiale pentru a se instala în România, pentru a avea bani de cheltuială până când vor reuși să-și ia un job și să fie pe picioarele lor. Va fi nevoie de un suport destul de mare pentru următoarele luni. Ne bazăm pe ajutorul persoanelor fizice și companiilor pentru că mereu au fost alături de programele Salvați Copiii. Avem parteneri solizi și nu cred că nu o să facem față”, ne explică Gabriela Alexandrescu.

Salvați Copiii are și un număr de SMS 8827 cu textul „Salvez” pentru persoanele care vor să doneze pentru ajutorul refugiaților. Este vorba despre o donație unică de 2 euro.