Asociația sa susține zeci de cazuri sociale de români care se luptă cu sărăcia, cu boli incurabile sau cu boli extrem de costisitoare de tratat. Chiar dacă problema refugiaților nu reprezenta subiectul misiunii sale civice, nu a putut să rămână indiferent și a făcut o campanie de strângere de fonduri pentru a cumpăra alimente pentru ucraineni. Cu ele a mers la Vama Siret și după, de mai multe ori, în Cernăuți, unde a fost întâmpinat atât de ucraineni cât și de etnicii români de după graniță.„Am avut o campanie de strângere de fonduri pe site-ul nostru, Speranță pentru România, și chiar dacă site-ul și asociația se numesc astfel, ne-am dorit să ne implicăm și în această situație extrem de dificilă pentru românii din Ucraina dar și pentru refugiații care intrau atunci în țară”, ne explică Samuel Negoiescu

Ajuns la Suceava a primit sprijin logistic din partea unui alt ONG partener, care a putut să pună la dispoziție voluntari și microbuze. „M-am dus la fața locului, la vama Siret, unde am colaborat cu un alt ONG din Suceava care ne-au pus la dispoziție infrastructura lor, logistica lor, voluntari și microbuze. Am avut o campanie prin care românii puteau să doneze pentru cei din Ucraina, iar noi cu aceste fonduri am cumpărat alimente. Am umplut microbuze cu alimente și le-am transportat zilnic timp de o săptămână în Ucraina. Am mers la Cernăuți unde am găsit români care preluau aceste ajutoare și le distribuiau mai departe acolo unde știau că sunt nevoie”, ne povestește Samuel Negoiescu.

Imaginea războiului din primele zile ale terorii

„Noi am fost în prima săptămână a războiului. Oamenii erau foarte stresați. Ei se așteaptau ca rușii să ajungă foarte repede să ocupe întreaga Ucraina. Nimeni nu și-a dorit lucrul acesta, nici românii și nici ucrainenii. Noi nu am colaborat doar cu români, am vorbit și ucrainenii. Toate microbuzele noastre au fost descărcate cu ajutorul unor tineri de la o școală tehnică din Ucraina. Am stat cu ei, am mâncat cu ei, am vorbit cu ei. Am încercat să înțelegem care este starea de spirit acolo… toți erau speriați și se uitau tot timpul pe internet să vadă în ce situație este războiul, să vadă în ce stadiu este războiul, cât au avansat rușii. Eram în primele zile ale războiului. Ne bucuram împreună că rușii nu avansau foarte mult”, își amintește președintele Asociației Speranță pentru România.

O misiune pe termen lung pentru românii aflați în nevoie

L-am prins pe Samuel Negoiescu la marginea Piteștiului, în drum spre localitatea Mica, un sat unde mergea să vadă un copil paralizat la pat care de 2 ani se află în atenția asociației Speranță pentru România.

„De fiecare dată când ajung în zonă fac materiale video cu el, reportaje, clipuri, ca să le arătăm oamenilor situația prin care trece. Are nevoie de un tratament lunar care costă peste 3.000 de dolari, o sumă foarte mare pentru părinții lui, cu greu o strângi, iar de această sumă este nevoie lună de lună pe termen lung. Azi dimineață am fost la un tată cu patru copilași cu cancer de colon care urmează tratamentul în Turcia. Are 12 vaci, am fost pe câmp și am filmat acolo. Contra naturii omul muncește foarte mult pentru a se întreține pe el, pe familia lui, să meargă să-și continue tratamentul în Turcia pentru că în România medicii nu i-au dat nicio șansă”, ne spune Samuel Negoiescu.

Ajutoarele pentru Ucraina continuă

În ultimele zile a deschis o nouă campanie pentru ajutorarea ucrainenilor, dar de data aceasta cu medicamente. „Cu fondurile pe care vrem să le strângem vom cumpăra medicamente și le vom trimite la doctorii care sunt în prima linie de război și îngrijesc soldații ucraineni răniți. Este un ajutor medical”, ne transmite președintele asociației. Persoanele interesate pot dona pe site-ul Speranță pentru România.