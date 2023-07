S-a dat alerta în Rusia!

Guvernatorul regiunii Crimeea, peninsula anexată în mod ilegal de către ruşi în 2014, ar fi fost vizat de un complot de asasinare. Anunţul a fost făcut de către FSB (Serviciul federal de securitate al Rusiei), care a transmis că Serghei Aksionov ar fi urmat să fie ucis prin intermediul unei maşini capcană.

Întreg atentatul ar fi fost plănuit de către serviciile din Ucraina, notează jurnaliştii agenţiei TASS, citând Serviciul federal de securitate.

„O tentativă de asasinare a şefului Republicii Crimeea, Serghei Aksionov, organizată de serviciile speciale ale Ucrainei, a fost înăbuşită. Atentatorul nu a avut timp să ducă la bun sfârşit intenţia criminală, deoarece a fost reţinut”, au transmis luni, 3 iulie, reprezentanţii FSB.

Mai surprinzător este că atentatorul ar fi un cetăţean rus. Acesta ar fi fost recrutat de un serviciu de informaţii străin, din Ucraina, în acest caz, şi ar fi ajuns în Peninsula Crimeea în luna iunie, pentru a-şi pregăti atentatul.

Actul terorist urma să fie dus la îndeplinire prin aruncarea în aer a maşinii guvernatorului Serghei Aksionov, au explicat cei de la FSB.

„Atentatorul nu a avut timp să îşi ducă la bun sfârşit intenţia criminală, deoarece a fost reţinut în timp ce confisca un dispozitiv exploziv într-o ascunzătoare”, a transmis Serviciul federal de securitate al Rusiei.

Reprezentanţii FSB au prezentat şi imagini cu cetăţeanul rus aflat în arest, inclusiv momentul în care acesta recunoaşte că a fost recrutat de serviciile speciale din Ucraina.

#Putin‘s propagandists reported the arrest of a #Russian who was preparing an assassination attempt on Gauleiter of #Crimea Sergei #Aksyonov.

The man is detained. The FSB accused the SBU of organizing the assassination attempt. pic.twitter.com/xPU28DWM1E

— NEXTA (@nexta_tv) July 3, 2023