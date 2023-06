Pe baza raportului zilnic al Ministerului britanic al Apărării, care se bazează pe informațiile serviciilor de informații privind conflictul în curs de desfășurare din Ucraina, s-a constatat au fost înregistrate progrese semnificative în ceea ce privește contraofensiva ucraineană.

Unitățile aeropurtate ucrainene au reușit să recupereze cu succes teritorii ocupate anterior de forțele rusești începând cu 2014. Raportul, publicat marți, evidențiază în mod special micile progrese făcute de grupurile aeropurtate ucrainene la est de satul Krasnohorivka, în apropiere de Donețk, în estul Ucrainei. Această informație a fost împărtășită prin intermediul unui tweet.

Tensiuni din cauza multiplelor ofensive ale Ucrainei

Potrivit datelor operaționale, forțele autoproclamatei Republici Populare Donețk, care nu este recunoscută la nivel internațional, și unitățile cecene care operează în regiunea Donbas, se pare că se confruntă cu tensiuni din cauza multiplelor ofensive coordonate de Ucraina. Raportul indică faptul că aceste atacuri ucrainene recente au exercitat presiune asupra acestor forțe.

Este important de menționat că trupele rusești au inițiat o invazie cuprinzătoare a Ucrainei în februarie 2022 și că, în prezent, ocupă aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Dreptul internațional a fost încălcat în 2014

În 2014, dreptul internațional a fost încălcat atunci când Moscova a anexat Crimeea, o peninsulă din regiunea ucraineană a Mării Negre. În plus, în cursul aceluiași an, separatiștii pro-ruși au primit sprijin din partea Moscovei sub formă de arme, finanțare, muniție și voluntari, ceea ce a dus la ocuparea unor porțiuni din regiunile Donețk și Lugansk, care fac parte din zona minieră Donbas de est.

Ministerul britanic al Apărării a furnizat în mod regulat actualizări cu privire la evoluțiile în curs de desfășurare pe linia frontului ucrainean de la începutul invaziei rusești, în urmă cu mai bine de 16 luni. Moscova a acuzat Londra că desfășoară o campanie deliberată de dezinformare.

Președintele ucrainean este optimist cu privire la progresul contraofensivei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost optimist în legătură cu progresele înregistrate de armata sa în timpul discursului său video zilnic de la sfârșitul zilei de 26 iunie, numind-o „o zi fericită”.

„Soldații noștri, pozițiile noastre avansate, sunt activi în toate direcțiile de pe front”, a spus el. „Astăzi, în toate direcțiile, soldații noștri au avansat și este o zi fericită. Le doresc băieților mai multe zile ca aceasta”.

Anterior, președintele ucrainean a vizitat trupele care luptă în partea de est a țării, împărțind medalii și pozând pentru selfie-uri. Nu a fost clar unde anume a avut loc vizita, dar biroul lui Zelenski a declarat că s-a întâlnit cu unități ale grupului operațional-strategic Khortytsia din regiunea Donețk.