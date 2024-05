Premierul Marcel Ciolacu transmite primul mesaj oficial din partea României, după incidentul tragic din Slovacia.

Marcel Ciolacu s-a declarat profund șocat de informația care a venit din Slovacia. Premierul a ținut să transmită cele mai sincere și calde gânduri premierului Fico.

Șeful Guvernului a ținut să arate că un astfel de gest nu are nicio explicație. El a mai susținut că cei care vor fi găsiți vinovați trebuie să fie trași la răspundere.

Profoundly shocked by the news coming from Slovakia. I convey my most sincere thoughts to the Slovak Prime Minister Robert Fico. Such extreme acts have no justification and the perpetrators must be held accountable. https://t.co/meCuwRDuDu

Și președintele Klaus Iohannis a reacționat. El a scris pe rețeaua de socializare X că este ”consternat”.

Appalled to learn about the shooting of the Slovak Prime Minister Robert Fico. I wish him a full and speedy recovery. I strongly condemn such extremist acts, which threaten our core European values.

Nicolae Ciucă a scris și el un mesaj, tot pe Twitter. Liderul PNL a ținut să condamne tentativa de asasinat asupra premierului slovac Robert Fico. El a ținut să arate că aceste acte de violenţă nu îşi au locul într-o democraţie.

Potrivit informațiilor, premierul Slovaciei, Robert Fico, în vârstă de 60 de ani, a fost rănit și transportat la spitalul din Bratislava după ce a fost împușcat în abdomen. Aceste informații sunt transmise de agenția Associated Press.

Incidentul a avut loc astăzi, 15 mai, în orașul Handlová, situat la aproximativ 150 de kilometri nord-est de capitala Bratislava, conform postului de televiziune de știri TA3.

‼️ The shooter has been detained, according to preliminary police reports, he was aiming precisely at the prime minister – HNonline.

Video: police detain the shooter at the scene of the assassination attempt. pic.twitter.com/Cl9dwUwfqv

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024