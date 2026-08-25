Un proiect de 6 miliarde de euro aduce Franța și Arabia Saudită mai aproape, dar și manga în centrul atenției. Trei parcuri tematice sunt pregătite lângă Paris, dintre care unul va fi dedicat universului anime și benzilor desenate japoneze. Investiția vine în paralel cu noi acorduri strategice între cele două state, în domenii esențiale.

Trei parcuri tematice urmează să fie construite în apropiere de Paris, în cadrul unui acord în valoare de 6 miliarde de euro încheiat între Franța și Arabia Saudită. Unul dintre proiecte va avea ca tematică universul manga, decizie salutată de președintele francez Emmanuel Macron, cunoscut pentru pasiunea sa pentru benzile desenate japoneze.

Macron a descris investiția drept un proiect de o amploare nemaiîntâlnită în Franța de la deschiderea Disneyland Paris. Președintele francez a făcut referire și la interesul său pentru manga, afirmând că este cunoscută pasiunea sa pentru acest gen de benzi desenate.

Cele trei parcuri vor fi deschise etapizat, iar lucrările de construcție sunt așteptate să se desfășoare pe parcursul mai multor ani. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat o dată exactă pentru deschiderea acestora.

Proiectul a primit undă verde în timpul vizitei de stat de două zile efectuate în Franța de prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Acordul de 6 miliarde de euro reprezintă concretizarea unor discuții purtate anterior de Macron și bin Salman.

Potrivit consilierilor președintelui francez, cei doi au discutat și despre pasiunea lor comună pentru benzile desenate japoneze, în special pentru seria „Dragon Ball Z”. Interesul comun pentru cultura manga a contribuit astfel la conturarea unuia dintre cele mai spectaculoase proiecte de divertisment planificate în regiunea Parisului.

Emmanuel Macron este cunoscut pentru pasiunea sa pentru manga. La începutul acestui an, președintele francez a încheiat o conferință de presă susținută alături de premierul japonez Sanae Takaichi făcând un gest inspirat din seria „Dragon Ball”, potrivit sursei citate.

Potrivit unor informații apărute în presa locală, cele trei parcuri tematice ar putea fi construite pe amplasamentul fostului parc de distracții Mirapolis, din Val-d’Oise. Parcul s-a închis în urmă cu aproximativ 35 de ani, iar transformarea zonei într-un nou centru de divertisment ar putea reprezenta o revitalizare importantă pentru regiune.

Acordul privind parcurile tematice marchează totodată o apropiere tot mai mare între Franța și Arabia Saudită. În timpul vizitei lui Mohammed bin Salman, liderii celor două țări sunt așteptați să semneze mai multe acorduri în domenii precum sănătatea, transporturile și energia. Pe agenda discuțiilor se va afla și conflictul dintre Statele Unite și Iran.

Emmanuel Macron a subliniat importanța cooperării dintre cele două state în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Președintele francez a afirmat că Franța și Arabia Saudită au colaborat constant pentru promovarea păcii și stabilității în regiune.