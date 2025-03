Foxconn se pregătește să producă vehicule electrice pentru două companii japoneze

Foxconn, gigantul taiwanez al electronicelor, este pe punctul de a semna acorduri pentru proiectarea și fabricarea de vehicule electrice (EV) pentru două companii japoneze nespecificate.

Deși Foxconn a manifestat anterior interesul pentru o colaborare cu Nissan, președintele companiei, Young Liu, nu a confirmat numele companiilor vizate.

Potrivit Focus Taiwan, Young Liu a declarat săptămâna trecută că Foxconn intenționează să semneze aceste acorduri în următoarele două luni. Interesul companiei pentru Nissan nu este nou: în februarie, chiar înainte de eșecul fuziunii dintre Honda și Nissan, Liu a afirmat că Foxconn și-ar dori să colaboreze cu Nissan pentru servicii de producție, nu pentru achiziție.

În plus, Foxconn a anunțat că va începe producția vehiculului electric Model C în America de Nord până la sfârșitul acestui an. Modelul a fost prezentat pentru prima dată în 2021 și face parte din strategia ambițioasă a companiei de a deveni un jucător important în industria EV.

Schimbări la vârful Nissan: noi oportunități pentru parteneriate

Între timp, Nissan trece printr-o perioadă de schimbări majore. Săptămâna trecută compania l-a numit pe Ivan Espinosa în funcția de director general, înlocuindu-l pe Makoto Uchida. Decizia vine după eșecul discuțiilor de fuziune cu Honda și într-un moment critic pentru producătorul auto japonez.

Odată cu această schimbare de conducere, Nissan ar putea fi mai deschisă la parteneriate strategice pentru a-și redresa situația financiară. Foxconn, care și-a exprimat deja dorința de a colabora cu Nissan, ar putea deveni un aliat esențial.

De altfel, fostul director executiv al Nissan, Jun Seki, conduce acum operațiunile EV ale Foxconn, ceea ce ar putea facilita o potențială colaborare.

Foxconn, interesată de achiziționarea unei participații în Nissan

În decembrie 2024, Foxconn a abordat Nissan pentru achiziționarea unei participații în companie. Luna aceasta, Foxconn și-a manifestat disponibilitatea de a cumpăra și pachetul de 36% deținut de Renault în Nissan.

Acest lucru ar putea oferi Foxconn un punct de sprijin solid în industria auto și ar contribui la accelerarea tranziției Nissan către vehicule electrice.

Nissan, în dificultate financiară

Nissan se confruntă cu probleme financiare severe. În ultima lună, toate cele trei mari agenții de rating – Fitch, Moody’s și S&P Global – au retrogradat Nissan în categoria „junk” (nerecomandat pentru investiții).

La începutul lunii martie, conducerea Nissan și-a revizuit în scădere estimările privind veniturile și profitul operațional. De asemenea, compania a avertizat că se așteaptă la pierderi nete de 535 de milioane de dolari pentru anul fiscal care se va încheia la 31 martie 2025.