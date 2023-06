Așadar, viceamiralul a vorbit, în calitate de partener al International Public Forum, achizițiile pe care Forțele Navale le vor face în următoarea perioadă. Este vorba despre submarine, rachete și vânătoare de mine.

Viceamiralul spune că cea mai bună rachetă la nivel mondial va fi adusă în România

„Vom aduce cea mai bună rachetă la nivel mondial în România, în cadrul Forțelor Navale Române, începând cu 2024 până în 2026, în conformitate cu documentele semnate împreună cu partenerul american. Cel de-al doilea program important pentru care am obținut aprobarea prealabilă pentru încheierea contractului este de dotare a Forțelor Navale Române cu două elicoptere cu capabilități de luptă la suprafață, un program care este subsumat îndeplinirii angajamentelor României ca partener în Alianța Nord Atlantică. Suntem în perioada în care am finalizat toate documentele și suntem încrezători ca până la finalul lunii iunie să avem semnat acest contract și în următorii trei ani să avem aceste elicoptere dotate cu rachete”, a declarat viceamiralul Mihai Panait.

Mihai Panait a vorbit despre mai multe programe de dotare a Forțelor Navale Române

De asemenea, acesta a vorbit și despre un alt program, pe care l-a numit „deosebit de important”, de dotare a Forțelor Navale Române.

„Programul naval, pe documentele aprobate de Ministerul Apărării Naționale și de către Parlamentul României, va mai cuprinde următoarele capabilități: două vânătoare de mine, pe care le-am fundamentat ca necesitate de dezvoltare a capabilității forțelor navale române. Lupta împotriva acestor mine marine, deosebit de periculoase, pe care le avem în momentul acesta în Marea Neagră, este esențială. Sper ca în următoarea perioadă să avem semnat acest contract cu Marea Britanie și prima navă să ajungă în România până la finalul anului 2023, urmând ca cea de-a doua navă la finalul anului 2024.

Un alt program deosebit de important este acela de dotare a Forțelor Navale Române cu două submarine. Nu este un program nou pe planul de dezvoltare al Forțelor Navale Române în conformitate cu analiza strategică, noi gândind pe termen lung, am realizat un plan de dezvoltare pe 20 de an și era acest program de înzestrare cu submarine în atenția Forțelor Navale Române, în planurile Armatei României.

Problema a fost întotdeauna de buget alocat, am reușit ca începând cu 2017 Armata Română să aibă un buget alocat de 2% din PIB și, începând cu acest an, de 2,5% din PIB, ceea ce permite ca în perioada următoare să punem în practică foarte multe programe. Un exemplu concret, față de bugetul Forțelor Navale Române de anul trecut, pentru acest an avem o sumă de trei ori mai mare alocată dezvoltării și investiției în noi capabilități, ceea ce ne crează un sentiment de siguranță și de optimism că vom putea dezvolta Forțele Navale”, a completat viceamiralul.

Viceamiralul a dezbătut și situația de securitate în bazinul Mării Negre

Viceamiralul Mihai Panait a dezbătut și situația de securitate în bazinul Mării Negre, în contextul războiului din Ucraina.

„Anexarea ilegală a Crimeei de către Federația Rusă, în 2014, a condus la dezvoltarea unui mediu de securitate maritimă din ce în ce mai volatil și mai militarizat. Din păcate, formatele existente de cooperare, în special în domeniul naval, au fost subminate de Rusia, care și-a folosit puterea maritimă, doar ca instrument de provocare, ignorând principiile dreptului internațional și totul a culminat pe 24.02.2022, odată cu invadarea ilegală și neprovocată a Ucrainei de către Federația Rusă.

În prezent, regiunea Mării Negre este în centrul atenției, atât la nivel regional, cât și global. Importanța regiunii în care a trăim a crescut foarte mult, principalii actori având în lucru elaborarea de strategii proprii sau comune și alte documente programatice. Nu în cele din urmă, Forumul are loc în momente în care situația de securitate din Marea Neagră este în continuare foarte gravă. Statele riverane și comunitatea euro-atlantică se confruntă cu noi provocări la o scară nemaivăzută de zeci de ani. Unitatea și solidaritatea sunt foarte importante în aceste momente extrem de dificile”, a conchis șeful Statului Major al Forțelor Navale Române.