Premierul României, Florin Cîțu, a punctat că „orice venit în România trebuie să fie legat de productivitate”.

„Eu am spus întotdeauna că salariul minim sau orice venit în România trebuie să fie legat de productivitate. Asta pentru că munca este legată de productivitate. Asta este ceea ce se întâmplă în economie și așa funcționează lucrurile peste tot în lume”, a explicat prim-ministrul, la finalul ședinței de guvern.

Salariul minim, calculat în funcţie de coşul minim de consum lunar

Amintim că sindicaliştii Cartel Alfa au transmis anterior că salariul minim trebuie calculat în funcţie de coşul minim de consum lunar.

„Lunar, un român are nevoie în medie de 2.818 lei net pentru un trai decent. Salariul minim este aproape jumătate din acea valoare. Salariul minim trebuie calculat în funcţie de coşul minim de consum lunar! (…) Indiferent de lege, guvernanţii nu ţin cont de bunăstarea omului de rând şi aruncă nişte cifre doar ca să ne mai ofere un leu în plus. Anul acesta, salariul minim pe economie a crescut în România cu aproximativ 3%. Am ajuns la 2.300 RON brut, suma care este foarte departe de coşul minim pentru un trai decent”, au transmis sindicaliştii într-un comunicat.

Conform acestora, în anul 2020, „Friedrich-Ebert-Stiftung Romania a estimat valoarea coşului pe lună la 7.278 RON NET pentru o familie alcătuită din 2 membri şi 2 copii, la 6.194 RON NET pentru doi adulţi şi un copil, sau la 2.818 RON NET pentru un adult”.

„Lunar, un român are nevoie în medie de 2.818 RON NET pentru un trai decent. Salariul minim este aproape jumătate din acea valoare, chiar dacă legea spune că ar trebui să se ţină cont în mod principal de acesta. Totuşi, Guvernul nu ţine cont.

Premierul Cîţu ne anunţă că avem creştere economică, dar de salariul minim extraordinar de mic nu mai zice nimic. (…) Nu este prima dată când ieşim în stradă indignaţi pe politica guvernamentală de sărăcire a omului de rând. Nu este prima şi nici ultima dată! Vrem salariul minim pentru un trai decent! Vrem deblocarea negocierilor colective! Vrem dialog social”, au conchis sindicaliştii.