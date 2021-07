Șeful Guvernului, Florin Cîţu, a transmis marţi că a desfiinţat Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) în Guvern. Premierul a ieșit la declarații de presă imediat ce a aflat că liderii coaliției au avut o ședință importantă fără el.

Florin Cîțu a descoperit că liderii politici din coaliție Orban, Barna și Hunor s-au întâlnit fără să îl invite și pe el. Situația pare să se complice în Guvern după ce au început o serie de discuții pe ascuns.

„Nu a fost o ședință a coaliției. Poate s-au întâlnit, sunt toți parlamentari, poate s-au întâlnit acolo (n.red. în birou la Orban)”, a spus Florin Cîțu.

„Noi am venit cu o soluţie prin care am desfiinţat Secţia Specială. UDMR, USR au un punct diferit, putem să găsim un element comun aici, de aceea am cerut ca şedinţa de ieri să fie suspendată şi să revenim după ce se mai întâlnesc experţii. Este un grup de lucru, de acolo ar trebui să vină cele mai bune opinii” – a mai transmis premierul.