Premierul Florin Cîţu a declarat că Guvernul va adopta joi ordonanţa de urgenţă privind alocaţiile pentru copii, subliniind că se discută din nou pe acest subiect pentru că Parlamentul ”nu şi-a făcut treaba” şi nu a luat o decizie clară pe acest subiect.

“În primul rând am un gust amar pentru că suntem aici şi discutăm despre alocaţii în acest moment, pentru că Parlamentul nu şi-a făcut treaba, a fost un proiect de lege sau un amendament care a fost trecut la Senat în iarnă. Parlamentul putea să ia o decizie clară până acum în ce direcţie vrea să meargă. Noi am avut o decizie în coaliţie că vor creşte doar anul acesta alocaţiile, dacă Parlamentul voia să ia o altă decizie trebuia să rezolve.

Noi vorbim astăzi de alocaţii, din nou, pentru că Guvernul este nevoit să dea ordonanţă de urgenţă care să respecte decizia coaliţiei din decembrie – că anul acesta va fi o singură creştere a alocaţiilor. Deci, de asta suntem din nou aici, de aceea vorbim din nou”, a precizat Florin Cîţu, marţi, la TVR 1.

Ordonanţa de urgenţă privind alocaţiile va fi aprobată joi

“Dar, repet, este ceea ce avem acum. Coaliţia, până în decembrie, poate să ia mai multe decizii, care pot să vină chiar cu formula care să înceapă de la 1 ianuarie 2022, dar în acest moment avem o decizie care arată o creştere de 20% faţă de momentul în care au început aceste creşteri ale alocaţiilor care ducea la o dublare.

Noi, anul trecut, am modificat legea şi am spus că vor fi 5 paşi ale creşterii alocaţiilor, suntem, cred, la al doilea pas, deci înseamnă 20% faţă de iniţial. În şedinţa de Guvern nu este cu indexarea cu rata inflaţiei, nu poţi să ai şi 20% şi rata inflaţiei. Deci ori găsim o formulă în care avem un indicator care este legat de creşterea economică plus inflaţie plus un venit minim sau ceva de genul acesta, ori avem o creştere din aceasta care le include pe toate”, a explicat premierul.

“Vom avea un calendar transparent de creştere”

Acesta a precizat că de la nivelul Guvernului se are în vedere, ca şi în cazul pensiilor şi al salariilor, să se comunice anual cu cât vor creşte şi alocaţiile, într-o formulă transparentă legată de creşterea economică.

“Vom avea un calendar transparent de creştere. Pe mine mă interesează ca în toate cazurile şi la pensii, şi la salarii, şi la alocaţii… alocaţiile să fie legate, de exemplu, de dinamica anuală, deci să crească în fiecare an transparent, părinţii să ştie exact cu cât, să fie legat şi de creştere economică, adică dacă avem o creştere economică sănătoasă, puternică, să beneficieze şi părinţii de aceasta. (…) S-ar putea să fie ceva de genul acesta, dar încă nu avem o formulă clară.

Există o propunere din partea UDMR, de exemplu, unde alocaţia să fie legată de venitul familiei. Dacă o familie are trei copii, de exemplu, pentru a susţine şi al patrulea sau al treilea copil, să fie deductibilitate din venitul familiei, impozitul pe venit. Deci sunt mai multe formule. Ceea ce este clar ce vrem să facem este să creăm acest mod transparent, ca oamenii să ştie în fiecare an, la 1 ianuarie, cresc alocaţii, pensii, salarii, salariul minim, cu rata x”, a mai declarat Cîţu.

Sursa foto: Faceboook