Florin Călinescu a lansat un atac vehement pe pagina sa de Facebook. El a ținut să le răspundă tuturor celor care îi reproșează că nu are studii juridice atunci când își spune punctul de vedere asupra unor chestiuni sensibile.

„Cativa cetateni “ responsabili” ma intreaba daca am studii juridice pentru a ma ocupa de treburi penale.

Nu am.

Nici nu am nevoie.

Ca sa vorbim de parlamentari fara imunitate.

Femei care isi ucid pruncii nascuti vii.



Ministri iresponsabili care vor trebui sa raspunda si penal si material. Functionari publici care fura cu patru maini.



Procurori, judecatori obedienti si corupti. Politisti.

Ofiteri din servicii care incalca linia subtire a corectitudinii.



Violatorii.



Cei care polueaza apa, aerul si pamantul.



Cei care promit marea cu sarea in campanii si nu fac nimic.



Etc. Etc. Etc.



Nu am nevoie de studii juridice.



Am nevoie de hartie si creion”, a comentat Călinescu pe pagina sa de Facebook.

