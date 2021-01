Florin Busuioc a uimit toată România! Totul s-a întâmplat în direct la PRO TV. Incredibil ce a putut să spună

Florin Busuioc, cunoscutul prezentator al rubricii „Vremea” de la Pro TV, a transmis un mesaj dur pentru șoferii care nu țin cont de regulile de circulație. Busu a răbufnit în emisiunea lui Măruță și s-a declarat sătul până peste cap de comportamentul și lipsa de respect din trafic, potrivit Evenimentul Zilei.

Invitat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, el a povestit despre numeroasele cazuri de aceste fel. Florin Busuioc a dat ca exemplu cazurile în care tramvaiele sunt blocate de șoferii care își lasă bolizii parcați aiurea pe linie. În opinia sa acest gest reprezintă „o nesimțire mare”.

„De ce se întâmplă în general lucruri nasoale când e vorba de mașini puternice? Atunci când ai o mașină șmecheră … nu mai ai nicio durere. Toată lumea parchează și blochează linia de tramvai de stă vatmanul și-i roagă pe cei din magazine să-i atenționeze. Se mai trezește câte un bătut/bătută în cap și spune după. E o nesimțire mare”, a spus vedeta postului de televiziune.

Florin Busuioc, declarații șoc și despre pandemia de coronavirus

Florin Busuioc a avut recent câteva declarații șoc. În urmă cu ceva vreme acesta a făcut o serie de dezvăluiri bombă despre pandemia de COVID-19. Acesta consideră că noul coronavirus nu a apărut din senin și a fost creat. Acest lucru este cu atât mai convingător, având în vedere faptul că marile companii nu au fost deloc afectate, pe când micii comercianți au fost loviți din plin.

„Micii comercianți au fost zdravăn de tot loviți. Nu marile companii, pentru că marile companii… e altă treabă”, a spus Busu, în direct, la Pro TV.

Deși prezentatorii de știri de la rubrica de dimineață au încercat să-l oprească din răsputeri, prezentatorul de la meteo nu s-a oprit aici și și-a continuat ideile.

„Eu cred că virusul ăsta n-a apărut așa, din neant. A fost creat. Marile companii nu au fost afectate”, a mai adăugat Florin Busuioc.

Probleme de sănătate pentru „Busu”

Vedeta s-a confruntat și cu probleme serioase de sănătate, când în urmă cu câțiva ani a suferit un infarct.

Actorul a vorbit despre evenimentul nefericit și despre schimbările pe care le-a făcut după cele întâmplate.

„Episodul a trecut. Eu nici nu-mi mai amintesc ce s-a întâmplat atunci. Ziua aceea mi s-a șters din memorie. Nu știu dacă am învățat ceva”, a declarat Florin Busuioc pentru Libertatea.

Busu a povestit că a luat o decizie radicală pentru sănătatea sa, mai exact, s-a lăsat de fumat și s-a apucat de mișcare.

„M-am lăsat de fumat și a fost o decizie foarte bună, benefică pentru sănătate. Înainte de pandemie, obișnuiam să mai fac plimbări, dar nu pot spune că m-am apucat să-mi schimb viața complet. Am fost la medic, totul este în regulă, nu am probleme. Lucrurile merg bine. Merg în continuare în deplasare, dar am lăsat-o mai ușor”, a adăugat acesta.