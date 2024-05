Ion Cristoiu a făcut un apel public către fostul director operativ al SRI, Florian Coldea. Jurnalistul i-a solicitat să clarifice toate controversele care îl înconjoară.

În urma acestui apel, Cristoiu a afirmat că a fost contactat telefonic de Florian Coldea, care i-a explicat cum vede lucrurile.

Fostul șef al SRI a menționat că nu poate acorda un interviu pentru a nu influența cursul justiției. Cu toate acestea, Florian Coldea a dorit să sublinieze public că:

Ion Cristoiu a explicat că a făcut apeluri repetate către generalul Florian Coldea să iasă public și să clarifice situația sa. Jurnalistul a susținut că aceste apeluri sunt motivate de faptul că Florian Coldea nu este doar un individ. El este și o figură asociată cu imaginea SRI și a ofițerilor de informații.

Conform jurnalistului, campania mediatică împotriva lui Coldea, la care acesta nu a răspuns, afectează negativ percepția asupra SRI.

Ion Cristoiu a relatat că, în urma apelului său public, a fost contactat pe WhatsApp de Florian Coldea. Inițial, a primit un apel vocal pierdut și un mesaj simplu de salut, fără să știe cine este. A doua zi dimineață, a fost sunat din nou și i s-a clarificat că Florian Coldea îl contactează în legătură cu apelul public făcut de Cristoiu.

După ce și-au stabilit un moment pentru a discuta, Coldea i-a explicat că, deși ar vrea să acorde un interviu, nu poate face acest lucru momentan pentru a nu influența cursul justiției.

„Aseară m-am trezit pe Whatsapp cu apel vocal pierdut, un număr, nu-l aveam în agendă. Mi-a scris: ‘Bună seara!’. Mă gândeam cine poate să-mi dea mie ’bună seara’; mai sunt oameni care au numărul meu și vor să mă anunțe că au de gând să scrie o carte sau au vreo opinie pe care vor să le-o ascult. Dimineață, la 08:35, din nou apelul și următoarea precizare: ‘Bună dimineața, domnule Cristoiu! Florian Coldea vă deranjează, urmare a apelului public pe care mi l-ați adresat. Rog un feedback, dacă se poate. Mulțumesc!’. I-am trimis că-l sun peste 15 minute și mi-a răspuns: ‘Este ok. Aștept semnalul dvs.. Am vorbit cu dl. Florian Coldea’. Am vorbit, am reafirmat ideea de a-mi da un interviu, mi-a explicat că, așa cum a spus și în comunicat, în această perioadă nu poate, deoarece nu vrea să aibă ingerințe în justiție”, a comentat acesta.