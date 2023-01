În ceea ce privește numărul de comenzi, cele 3 sărbători ale primului trimestru sunt și cele mai importante de peste an pentru industria de flori, ocupând, totodată, primele trei locuri în topul anual al vânzărilor Floria.ro. Potrivit estimărilor reprezentanților florăriei online, numărul comenzilor de flori de Valentine’s Day crește cu peste 200% față de o zi obișnuită, respectiv în perioada 1- 8 martie creșterea poate fi chiar și de zece ori, iar unii clienți plătesc și câteva mii de lei pentru o singură comandă.

„Zilele de 8 Martie, 1 Martie și 14 Februarie sunt cele mai aglomerate din an pentru o florărie online și de aceea mulți clienți plasează comenzile din timp, beneficiind și de reducerile din perioada premergătoare acestor sărbători. Aproape jumătate din comenzile livrate de Floria în aceste zile sunt precomenzi”, spune Marina Popescu, Director General Floria.ro.

Revitalizarea vânzărilor pe zona corporate- motor de creștere în primul trimestru

Evoluția pieței și schimbarea comportamentului de consum, odată cu revenirea la birou și reluarea stilului de viață pre-pandemic, care implică sărbătorirea colegilor, petreceri, evenimente și alte ocazii unde se oferă flori colegelor, aduce o revitalizare a vânzărilor pe zona corporate. În 2022, media comenzilor de flori cu ocazia 1și 8 martie, pe segmentul corporate a fost 4000 lei. Pentru 2023, reprezentanții florăriei online estimează o creștere de cel puțin 5%, dinamica pozitivă fiind atribuită creșterii ofertei de buchete și aranjamente de flori destinate companiilor, colecția dedicată zonei corporate numărând în 2023 peste 60 de produse.

În topul celor mai comandate flori de către companii în martie 2022, s-au numără lalelele, freziile, zambilele, minirosa și trandafirii, clienții optând pentru aranjamentele cu flori sau buchetele simple de 9-11 lalele sau în combinație cu frezii, tendință, care potrivit estimărilor Floria.ro, se menține în 2023.

„În ultimul an, am avut tot mai multe solicitări pe zona corporate, creșterile au fost semnificative, prin urmare pentru 1 și 8 martie am început să ne pregătim încă de la sfârșitul anului trecut. Când am gândit colecția corporate am analizat comportamentul de consum din anii anteriori, am ținut cont de preferințele florale, desigur, dar și de specificul comenzilor corporate. De cele mai multe ori se comandă pe 2-3 trepte de buget. Iar dacă înainte, buchetele se trimiteau exclusiv la birou, acum livrarea este mixtă, la birou și acasă. Desigur, având în vedere volumul, pentru zona corporate, lucrăm exclusiv cu precomenzi, având personal dedicat cu care companiile discută în cele mai mici detalii”, precizează Marina Popescu.

Tendințe Ziua Îndrăgostiților 2023

Trandafirul roșu rămâne vedeta acestei sărbători, clienții orientându-se spre aranjamente speciale cu tematică specifică -inimi florale din trandafiri sau aranjamente florale de trandafiri și flori exotice în cromatică similară, alături de bomboane de ciocolată. Astfel, chiar dacă pe 14 februarie trandafirul rămâne cea mai oferită floare, se remarcă, totuși, de la an, o preferință pentru buchetele care conțin pe lângă trandafiri, elemente exotice sau flori mai puțin obișnuite.

Designerii Floria.ro recomandă, ca în funcție de soi, trandafirii să fie așezați în aranjamente florale fie lângă orhidee, fie lângă flori cu rol de filler, de tipul lisianthus sau alstroemeria. Pe lângă considerentul estetic, se ține mereu cont și de durabilitatea produselor: se aleg flori cu aceeași rezistență și durată de viață.

„Pregătim pentru 14 februarie, dar și pentru Dragobete și începutul primăverii, colecții extinse dedicate atât clienților rezidențiali, cât și corporate. Dacă pentru 1-8 martie vom extinde colecție de buchete în cutie, cu care ajungem în toată țara, cu flori noi și inedite, și cu ocazia Valentine’s Day pregătim niște surprize florale și experiențiale”, a mai declarat Marina Popescu.

Top orașe, buchete și felicitări comandate

În 2022, cele mai multe comenzi, la nivel național s-au livrat în București, Cluj, Timișoara, Iași și Brașov, iar cele mai comandate produse au fost „Vise colorate”, „Te ador”, „Dragoste în culori” și „Buchet cu trandafiri Pink Floyd”.

Florile comandate pe Floria.ro pot fi livrate oriunde în țară, dar și în străinătate, în 2-4 ore de la confirmarea comenzii. Platforma Floria.ro asigură livrare de luni până duminică, națională și internaționala, discreție totală și felicitare cadou gratuită.