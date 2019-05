„Mai exigent tot timpul a fost tatăl meu pentru că el a făcut o școală militară și atunci și-a dorit să impregreneze acest mod de viață și asupra mea. Îmi aduc aminte că aveam 16 ani și a aflat tata că am fost într-un club de noapte și beam mai multe shot-uri cu prietenii. A doua zi, m-a sunat și mi-a zis de mâine vreau să te văd pe lac în fiecare dimineață. Nu mi-am dat seama la ce se referă, voia să mă duc la un club sportiv de caiac și să fac antrenamente să mă pregătesc pentru lotul olimpic, restul de jumătate de vară s-a dus. Tot timpul m-a redicționat către chestii constructive”, a povestit fiul lui Radu Mazăre.

„Tatăl meu mi-a spus aşa, pe banii tăi faci ce vrei. La 16 ani m-am apucat să muncesc. Tot timpul era o muncă de convingere și de lămurire. Sporturile, lucrurile astea le-am moștenit de la tată că și lui îi place să călătorească și să cunoască noi mentalități, am fost în peste 40 de țări. Noi am fost modești, am călătorit la economy class. Nu ne plăcea să mergem într-un resort de 5 stele.”, a povestit Răducu Mazăre, într-un interviu pentru Acces direct, din data de 20 noiembrie 2018.