Fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian nu s-a mai putut abține! Ce s-a întâmplat după moartea artistului

A trecut un an de când Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață, iar Niculina Stoican a organizat un spectacol în memoria acestuia, la care a participat și Alin Gabriel Matei, fiul de suflet al regretatului interpret de muzică populară.

Spectacolul a fost organizat la Craiova, acolo unde au participat mai mulți colegi de-ai săi de la Ansamblul Maria Tănase, dar și colegi de breaslă mult mai tineri.

Alin Gabriel Matei a fost extrem de emoționat în cadrul acestui eveniment, dar a menționat că regretatul artist i-a fost ca un tată. Pe acest fond, el i-a mulțumit lui Petrică Mîțu Stoian.

„Următorul cântec este dedicat maestrului Mîțu, pentru că a fost cel mai important om care a avut încredere in mine, și a girat pentru mine, un copil simplu la început de drum. Îi mulțumesc maestrului Petrică Mîțu că a fost ca un tată pentru mine. Vreau sa vă spun că m-a lăsat în grija unei persoane la care țin foarte mult, doamna Niculina Stoican! Dumneaei i se datorează faptul că sunt prezent, în aceasta seară, aici”, a spus Alin Gabriel Matei.

Niculina Stoican l-a ajutat pe Alin Gabriel Matei după decesul lui Petrică Mîțu Stoian

Fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian spune că au existat artiști care i-au pus piedici după moartea artistului, subliniind că Niculina Stoican a fost singura care l-a ajutat.

„Debutul meu, tot ce am realizat pana acum și voi realiza e legat de numele lui Petrica Mîțu Stoian! A fost singurul om care a girat pentru mine si m-a ajutat. Am beneficiat de sprijin si ajutor de la un singur om! Nu am spus până acum, singurul om care m-a ajutat după ce a murit maestrul Petrică Mîțu Stoian a fost Niculina Stoican.

Singurul om care m-a ajutat si nu a încercat sa-mi bage vreun bat in roti. Din contra, când a văzut ca mi se pun bete-n roate, a venit si le-a scos! Nu are rost să discutăm despre cei care au vrut să-mi facă rău, nu cred că sunt în măsură să judec acțiunile unor oameni, Dumnezeu nu lasă pe nimeni nepedepsit! Pentru mine sunt niște lucruri trecătoare, fac ce știu mai bine, cânt”, a adăugat Alin Gabriel Matei, potrivit starpopular.ro.