Adevărata cauză a decesului lui Petrică Mîţu Stoian. Fiul lui de suflet a spus tot: Nu de asta a murit, e o informaţie falsă

Alin Gabriel Matei, fiul de suflet al lui Petrică Mîţu Stoian a declarat pentru Star Popular că informația potrivit căreia artistul a murit din cauza coronavirusului este, de fapt, falsă.

Tânărul a mai spus că cei doi aveau o relație extrem de apropiată și că nu trecea o zi fără să își vorbească. Cei doi s-au cunoscut acum câțiva ani, la un concurs de muzică populară.

„E de necrezut! Am filmat acum cateva zile cu dumnealui la o televiziune, nu a murit de covid, e o informatie falsa, au fost alte complicatii. Pentru mine a fost ca un al doilea tata, ma iubea ca pe copilul lui, m-a ajutat mult! Urma sa mergem la Chisinau sa facem un duet cu Orchestra Lautarii si maestrul Nicolae Botgros. Noi aveam o relatie tata-fiu, vorbeam foarte mult, ii povesteam tot ce fac, in fiecare seara ne auzeam. Ma invata tehnica vocala, n-am cuvinte. Toate intalnirile cu dumnealui au fost unice. Mereu ma invata de bine, sa nu uit de unde plec, ma incuraja ca o sa ajung mai mare decat el in cariera. M-a ajutat enorm, mereu mi-a dat sfaturi de viata si de cariera.”, spune acesta.

”Pentru mine e nemuritor”

Alin Gabriel Matei a mai spus că Petrică Mîţu Stoian va rămâne nemuritor pentru el, subliniind că regretatul artist a ajutat mereu pe toată lumea și niciodată nu a făcut rău nimănui.

”Cuvintele, in momentul asta, sunt de prisos! Si sunt prea mici pentru durerea pe care o simt. O sa raman mereu baiatul lui nenea, asa cum imi spunea, si pentru mine e nemuritor! Sinceritatea, felul lui de a fi, sufletul, ajuta pe toata lumea, nu facea rau la nimeni. A fost un om foarte bun, un artist cum nu cred ca se va mai naste in tara asta. Eu si ieri am vorbit cu el, se simtea foarte bine, mi-a trimis poze, nu era bolnav. Medicii care au fost acolo, si-au facut datoria, n-au putut sa-l salveze, Dumnezeu l-a vrut sus pentru ca ii i-a pe oamenii buni”, a declarat Alin Gabriel Matei pentru sursa anterior citată.