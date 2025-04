Candidatul independent la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan, a prezentat public detalii despre banii strânși în precampania electorală. El a vorbit despre donațiile primite din partea cetățenilor și a unor oameni de afaceri influenți. În cadrul unei dezbateri televizate, acesta a declarat că suma totală cheltuită se ridică la milioane de lei. Totodată, a subliniat că nu a promis nimic în schimbul acestor contribuții financiare.

Într-o dezbatere organizată la Antena 3, Nicușor Dan a dezvăluit costurile pentru perioada premergătoare campaniei electorale din acest an.

Potrivit acestuia, precampania sa a implicat cheltuieli în valoare totală de șase milioane de lei. Echivalentul în euro este estimat la aproximativ 1,2 milioane, potrivit propriilor declarații.

Nicușor Dan a mai declarat că finanțarea pentru campania electorală a venit în mare parte de la cetățeni obișnuiți și susținători fideli.

Aproape 10.000 de persoane au contribuit cu donații care au însumat aproximativ 3 milioane de lei. El a menționat în mod special sprijinul primit din partea unor antreprenori români.

Doi dintre aceștia au donat suma maximă permisă de lege pentru o campanie electorală, adică 810.000 de lei fiecare. Alți doi oameni de afaceri au oferit câte 500.000 de lei, iar un alt susținător a contribuit cu 250.000 de lei.

Pe parcursul declarațiilor, candidatul independent a ținut să evidențieze un aspect esențial legat de donațiile primite pentru campanie.

Acesta a afirmat că nu a oferit niciun avantaj, promisiune sau beneficiu în schimbul acestor sume. El a menționat că aceeași abordare a fost menținută și în timpul campaniei pentru funcția de primar general.

„Nu am promis nimănui nimic în contul acestor donaţii”, a subliniat Nicuşor Dan în cadrul intervenției sale televizate.

Întrebat ce le transmite alegătorilor care se tem că nu va rezista în mediul politic tensionat, Nicușor Dan a răspuns tranșant. El a susținut că experiența acumulată în fruntea Capitalei este o dovadă clară a capacității sale de adaptare.

Candidatul a explicat că Primăria Capitalei este o instituție extrem de complexă, aflată în interacțiune cu multe structuri administrative.

Nicușor Dan a reamintit că a preluat o instituție aflată aproape de colaps financiar și a reușit să-i crească stabilitatea economică. El a subliniat transformările realizate din punct de vedere bugetar, considerându-le o reușită semnificativă.

„Faptul că am preluat o primărie care era în faliment, cu datoria curentă de trei sferturi din bugetul anual, şi am dus-o la un indice patru trepte peste indicele României asta înseamnă că am făcut lucruri bune”, a susținut candidatul.