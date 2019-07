Primarul Sectorului 3 susține că PSD va pierde la prezidențiale indiferent de ce candidat va avea.

„La vizita Papei Francisc, Sanctitatea Sa, am văzut totuși o reacție foarte favorabilă. Dacă l-am pune să candideze din partea PSD, părerea mea e că ar pierde. Doamne ajută ca eu să fiu un pesimist și să nu fie așa cum o văd eu, dar azi, în perspectiva mea, face ca popularitatea PSD și antipatia față de această structură politică e atât de mare încât să anuleze șansele oricui ar intra în luptă”, a declarat Robert Negoiță, la Digi 24.

Într-un interviu la Antena 3, Negoiță a declarat că gașca lui Dragnea trebuie să facă un pas în spate. Deși este nemulțumit, social democratul nu a luat o decizie în ceea ce privește o eventuală plecare.

”Nu am luat o decizie, dar ma mai regasesc spre deloc in aceasta formula. PSD a avut multi votanti, nu merita ce li se intampla. E grav sa-ti dezamagesti oamenii care te-au pus in niste functii.”. a declarat Negoiță.

”Acea gasca cu care Dragnea a facut ticaloseniile in partid ar trebuie sa faca un pas in spate

Nu am regrete să intru în opoziție. Mai rău de atât nu îmi poate fi. Unora le e teamă. Mie deloc. Eu nu am fost niciodată la guvernare, nici măcar o dată

Colegii tac din lasitate. Cum sa candidez la Congres contra premierului? E utopie. Dancila poate sa ofere vreo 20 de functii ca a facut un Guvern cat toata Europa, cu secretari de stat si restul si e o cloaca consistenta care mananca cu acolo, e clar ca oamneii astia se tin cu ghearele. Sunt foarte dezamagit de asta.”. a mai spus acesta.

