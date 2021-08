Jurnalistul Oreste Teodorescu a povestit printr-o postare pe pagina sa de Facebook experienţa neplăcută pe care a trăit-o pe litoral, la Spitalul din Mangalia. El susține că, după o așteptare ”umilitoare” de 3-4 ore pe holurile spitalului, urmează alte ore, când pacientul este plimbat ”de colo-colo”.

”România, Europa, 2021, guvernare pnl-usr-udmr:

Dacă Doamne ferește ai o urgenta și ajungi la spitalul din Mangalia, fii pregătit sa mori! Calculatoarele nu funcționează, nu te bagă nimeni in seama, iar când in sfârșit ai o ocazie, după minim 3-4 ore de așteptare umilitoare pe culoarele sinistre, începe cu adevărat haosul… ești plimbat de colo-colo, alte câteva ore! Dacă nu ai murit, încă mai ai o șansa… sa pleci cât mai departe de țara care-și dispretuieste cetățenii! Bravo, Citu, Barna, Hunor… de asta v-au votat romanii, simțeau nevoia sa fie batjocoriți și de voi! In rest…cuvintele pe care vi le adresez rămân nerostite, dar gândul meu v-a asezat exact acolo unde meritați!”, a scris Oreste pe pagina sa de Facebook.

Mai muți oameni critică sitemul de sănătate din România

Cei care îl urmăresc pe juranlistul Oreste Teodorescu susțin lucrurile povestite de acesta și critică la rândul lor sistemul de sănătate din România.

„În Mangalia este mic timpul de așteptare față de spitalul județean Constanța, unde poți aștepta între 10-12 ore și unde aroganța unora care ar trebui să te ajute, atinge cote înfiorătoare.

Situație similară și în multe alte spitale din țară. Ultimele mele „experiențe”: Institutul Inimii N. Stăncioiu Cluj (” probleme cu rețeaua electrică” – 6 ore stat în sala de așteptare pentru niște analize).

Bine ați venit în România!!!Acesta este sistemul medical de 30 de ani!

Am stat la urgente in Universitar Bucuresti, 2019, de la 10 la 19… dura 1h sa iti faca prezentarea la garda. Am stat 6h sa imi faca o ecografie si un consult, am plecat fara diagnostic si analize, scrisoare medicala nu mi-au dat.”, sunt doar câteva dintre comentarile care critică sistemul sanitar românesc.