Fostul realizator tv şi jurnalist Oreste Teodorescu atrage atenţia asupra unei situaţii care are loc într-un mare oraş din România şi care, spune el, ar trebui să fie un exemplu demn de urmat şi de către alţi edili.

“O idee excelentă a unuia dintre cei mai serioși și implicaţi primari din România”, îşi începe Oreste postarea pe pagina sa de socializare.

Oreste se referă la Vergil Chiţac, actualul primar PNL al Constanţei, fost rector al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“, retras din Marină în 2016 cu grad de contraamiral.

Toți edilii de pe litoral ar trebui să urmeze acest exemplu de bune practici

În mesajul postat miercuri pe pagina de sa Facebook, Oreste spune că „toți edilii de pe litoral ar trebui să urmeze acest exemplu de bune practici inițiat de Vergil Chiţac, primarul Constanței” şi explică apoi la ce se referă, citându-l pe Chiţac.

„Există un comandament Litoral 2021, cu un regulament în care am implicat toate instituţiile din oraş, pentru că vrem ca într-adevăr turismul în Mamaia … Eu cred că încă mai avem turism, sunt unii sceptici care spun că Mamaia nu mai este staţiune, eu cred că încă mai avem turism.

Turismul pe timp de vară trebuie să se desfăşoare civilizat, turismul în Mamaia s-a manelizat, el trebuie să fie civilizat şi într-adevăr acolo trebuie să opereze cei care au hoteluri, restaurante, dar în condiții civilizate!”, este declaraţia lui Vergil Chiţac la care se referă Oreste.

Proiecte importante la Constanţa susţinute din PNRR şi fonduri europene

În altă ordine de idei, primarul Constanţei a vorbit, într-un interviu acordat Dobrogea TV, despre proiectele de 358 de milioane de euro la care lucrează municipalitatea în acest moment – două proiecte de mobilitate, un spital municipal policlinic, trei de regenerare urbană și încă trei de termoficare.

“Constanța trebuie să fie un mare șantier, avem mari-mari rămâneri în urmă. Eu și colegii mei de la Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, de fapt cu toate direcțiile din primărie am stabilit așa – anul acesta este dedicat în totalitate pregătirii de proiecte. Am stabilit care sunt cele pentru care aplicam și am făcut deja fișele respective, pe care le-am depus la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene”, a anunțat Chițac la Dobrogea TV.

Chițac nu se bazează în primă fază pe banii europeni alocați în exercițiul financiar al UE pe 2021-2027 – „aceia vor veni abia la final de 2022”, spune realist, ci pe banii (80 de miliarde de euro) pe care România îi are alocați în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), adoptat de UE în contextul pandemiei cu scopul de a injecta bani în economiile europene afectate de coronacriză.

“E limpede că primii bani accesați prin programele operaționale nu vor veni mai devreme de finalul lui 2022, încă nu au fost finalizate negocierile, e nevoie de licențieri pentru autoritățile de management, acestea trebuie să elaboreze ghidurile etc. Apoi se deschid apelurile și sesiunile de depunere. Dar până atunci putem accesa bani din PNRR”, a mai spus primarul liberal.