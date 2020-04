Împreună cu soțul, Adelina Chivu locuiește de mai mulți ani în Milano, iar pandemia care a pus gheara pe Italia nu este de natură să-i liniștească pe cei doi.

COVID – 19, un mare necaz

Adelina Chivu a mărturisit că medicii din Italia triază pacienții și trage un semnal de alarmă. Situația este mult mai gravă decât s-ar fi crezut. „Am evaluat prost situația. Nu s-a gândit nimeni că se va ajunge aici. Mă sperie că nu știu când se va termina și în ce fel se va termina. De la zi la zi aștepți vești bune, dar nu sunt bune sunt din ce în ce mai rele. (…) De multe ori am ignorat informațiile din media, în schimb când am vorbit cu medici m-am șocat. Unii care au peste 60 de ani sunt puși cu semnul întrebării dacă mai sunt conectați la aparatul de respirat, pentru că sunt puține. Îi triază după vârste, cumva aleg cine trăiește și cine moare. Mi se pare crunt pentru un medic asta”, a spus Adelina, conform cancan.ro.

Nu e plăcut să stai mereu în casă

”Generația noastră este foarte protejată de soartă. Nu suntem obișnuiți să respectăm cu strictețe niște reguli și cred că de asta s-a și ajuns aici, în Milano. Tot ce trebuia să facem era să respectăm niște reguli foarte simple, mă includ și pe mine. Deși am încercat să stau în casă, tot am fost până la market, am fost în parc să fac sport. În ultimele nouă zile am ieșit doar de trei ori din casă. Am fost la market de două ori și în parc. Regulile sunt atât de bun simț și de ușor de urmat, încât e păcat să nu te gândești. Nu mai ieșim din casă decât la supermarket sau farmacie. Este totul închis. Nu e plăcut să stai în casă, dar nici neplăcut. Am stat cu fetele și cu Cristi”, a mai declarat soția lui Cristi Chivu.

Un star

Chivu a debutat pentru echipa României în 1999, într-un meci amical, și este considerat cel mai bun fotbalist al generației sale. S-a retras oficial de la echipa națională pe 21 mai 2011.