Alina Ciobanu, condusă pe ultimul drum

Alina Ciobanu, fata în vârstă de 18 ani omorâtă de prietena ei cea mai bună, a fost condusă pe ultimul drum joi, 10 august. La înmormântare participă numeroși oameni, iar trupul neînsuflețit al acesteia a fost îmbrăcat în rochie de mireasă.

Aceasta este condusă pe ultimul drum de către vecini, prieteni și colegi, ea fiind înmormântată în comuna Buda, din Vaslui.

Tatăl Alinei Ciobanu, cel despre care aceasta spunea că a făcut-o să sufere foarte mult, nu este prezent la înmormântare, notează vremeanoua.ro.

Cei care au venit să o conducă pe ultimul drum au adus și numeroase coroane, iar una a fost oferită chiar de către omul de afaceri Ionel Sandu. Coroana de flori de la el este în formă de inimă, aceasta reprezentând ultimul mesaj pe care Alina i l-a trimis protectorului ei.

Oamenii care au venit la tristul eveniment au mers mai întâi la casa familiei Alinei din comuna Oșești. În acest loc, preoții au început slujba de înmormântare. Mai apoi, cortegiul funerar s-a deplasat la biserică, apoi la cimitirul din comună.

Alina Ciobanu, ucisă de cea mai bună prietenă

Alina Ciobanu s-a stins din viață după o ceartă pe care a avut-o cu cea mai bună prietenă. Ambele au mers în Saturn pentru a lucra ca și cameriste și pentru a strânge niște bani.

Cele două erau cazate la același hotel unde și lucrau și împărțeau o cameră. În urma unei discuții mai aprinse, Loredana, agresoarea în vârstă tot de 18 ani, a atacat-o pe Alina cu un cuțit.

Ea și-a recunoscut fapta în fața anchetatorilor și a explicat exact ce s-a întâmplat. De asemenea, ea a mai spus că nu a vrut să-și omoare prietena, însă s-a pierdut cu firea.

„Am mai avut niște discuții contradictorii cu Alina, legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. Într-un moment de furie, întrucât Alina îmi răspundea evaziv, am început să tremur. Inițial, am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o.

Menționez că Alina nu dormea, însă stătea cu ochii închiși și fața la perete. Nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care m-am pierdut cu firea”, spunea Loredana în fața anchetatorilor.

Cadavrul fusese abandonat în parc

Amintim că această crimă odioasă a avut loc în noaptea de 5 spre 6 august. Atunci, Loredana a pus corpul neînsuflețit al prietenei sale într-un geamantan, a chemat un taxi, apoi a abandonat cadavrul într-un parc din Mangalia.

Ulterior ea s-a întorc în camera de hotel, a șters urmele și a scăpat de arma crimei. A doua zi, ea a mers la muncă, acolo unde a și fost săltată de către polițiști.

Cadavrul a fost descoperit de un bărbat care mergea la pescuit.