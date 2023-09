Crima din Mangalia. Loredana a făcut noi declarații în cazul care a șocat întreaga țară. Ea a mărturisit că are coșmaruri cu Alina, prietena ei pe care a ucis-o. Ea a fost audiată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Criminala a relatat pas cu pas ce s-a petrecut în data de 6 august.

Loredana a susținut că s-a simțit dezamăgită de faptul că Alina ar fi refuzat să se împace cu ea. Cele două fete se aflau într-un conflict izbucnit înaintea tragediei. Acesta a fost și motivul pentru care s-a produs crima din Mangalia. Loredana i-a luat viața prietenei ei. Ea i-a băgat apoi cadavrul într-o geantă de voiaj și l-a lăsat sub o bancă, în parc.

Inițial, nu s-a putut înțelege ce a dus la crima din Mangalia. Ulterior s-au aflat detalii și la audieri, Loredana a mărturisit cum și-a ucis cea mai bună prietenă.

Ea a relatat că Alina s-a ridicat din pat asupra ei. Loredana scăpase cuțitul, moment în care Alina a lovit-o cu pumnul în față.

Au urmat apoi o scenă ca în filme. Loredana a început să caute cuțitul în cameră de frică să nu fie lovită prima. L-a găsit și a lovit-o în umăr pe Alina. Apoi a împins-o și i-a pus mâna la gură pentru că unele persoane începuseră să bată la ușă.

„Cam tot acum Alina începuse să horcăie și să se producă decesul, se vedea că nu mai are putere. Când i-am pus mâna la gură Alinei, m-a și mușcat de mâna dreaptă. Menționez că în cameră era întuneric și când am lovit-o, nu am văzut unde o lovesc, eu nu am vrut să o omor și încă nu realizez de ce am pus mâna pe cuțit”, a mai mărturisit Loredana, conform Gandul.ro.