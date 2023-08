Amalia, una dintre prietenele Alinei, a decis să le arate tuturor cum știa tânăra să se bucure de viață. Se întâmpla înainte ca Loredana să-i ia viața și să deschidă un cumplit capitol cunoscut sub numele de „Crima de la Mangalia„.

Amalia a postat o serie de imagini cu Alina, cea care a fost condusă chiar astăzi pe ultimul drum de către prieteni, familie, dar și persoane care nu au cunoscut-o personal, dar care au fost de-a dreptul șocate de tragedia care a îngrozit o țară întreagă.

Pozele cu Alina care au impresionat tot internetul

Amalia a ales câteva imagini pe care le-a distribuit pe contul său de TikTok. Videoclipul postat arată legătura lor extrem de apropiată. De altfel, din imagini se poate observa cât de fericită și plină de viață era Alina.

Mai mult chiar, prietena care a decis să publice imaginile a transmis și un scurt mesaj

„Ai fost prea bună pentru lumea asta rea! Vei rămâne veșnic în inima mea, fetița mea frumoasă”, a scris Amalia, prietena Alinei, pe TikTok.

Mesaje emoționante transmise la vederea videoclipului

Și alte persoane care nu au cunoscut-o pe fată au lăsat mesaje emoționante, spunând că este șocant felul în care fata a murit.

„Ce frumos zâmbea în ciuda greutăților prin care trecute… Tare nedrept ce i s-a întâmplat”, a fost unul dintre comentarii.

De altfel, toți cei care au privit videoclipul cu Alina au ținut să puncteze că fata era cu zâmbetul pe buze în ciuda vieții dificile pe care a trăit-o.

„Nu o cunosc personal dar m-a marcat mult această fată, toată ziua stau și ma gândesc de ce a fost așa crudă soarta cu ea, era deosebită, mă doare inima”, a scris altcineva. Un internaut a ținut să menționeze că Alina era „o fată frumoasă, tânără cu tot viitorul în față, sper ca Dumnezeu să aibă grijă de toate persoanele care i-au provocat durere”. Un alt mesaj transmite ceea ce mai toată lumea a remarcat: „Incredibil că după câte i s au întâmplat, ea avea puterea să zâmbească! E singurul caz din atâția ani care mă emoționează. Drum lin spre cer.

Loredana și-a recunoscut crima săvârșită cu sânge rece

În timp ce colegii, prietenii dar și oamenii care au urmărit destinul Alinei deplâng soarta crudă pe care a avut-o aceasta, Loredana – cea care a ucis-o, a povestit cum a reușit să îi ia viața, cu sânge rece, celei care o considera prietena ei. Ea a povestit cum a reușit să-și păstreze calmul după crima de la Mangalia și cum s-a dus a doua zi după tragedie la serviciu.

„Menţionez că am apucat să stau o oră în pat, dar nu am reuşit să dorm. În timp ce mă aflam la serviciu, în jurul orei 15:00 a venit un echipaj de Poliție care m-a preluat şi condus la sediul Poliţiei Municipiului Mangalia(…) ulterior am recunoscut fapta, deoarece am văzut în filme faptul că dacă recunoşti fapta săvârşită primești o pedeapsă redusă”, a mărturisit Loredana.