Fără precedent! Elena Udrea poate fi eliberată. Când se va da decizia judecătorilor

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei a dispus miercuri suspendarea executării pedepselor în dosarele celor care au fost condamnaţi de completurile de judecată formate de cinci judecători.

Udrea este, in prezent, arestata in Costa Rica alaturi de Alina Bica. Fosta sefa a DIICOT va fi pusa in libertate dupa ce instanta a decis suspendarea pedepsei.

Judecatorii ICCJ vor decide pe 28 ianuarie dacă Elena Udrea poate fi eliberata

In cazul Elenei Udrea, doi judecatori din completul de 5 au cerut sa se abtina, insa cererile au fost respinse.

"Contestator UDREA ELENA GABRIELA - Cu majoritate, Respinge, ca inadmisibilă, declaraţiilor de abţinere formulate de domnul judecător Dan Andrei Enescu şi doamna judecător Oana Burnel, membri ai Completului de 5 Judecători – P3 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în cauza ce formează obiectul dosarului nr.3089/1/2018. Definitivă. Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 19 decembrie 2018. Cu opiniae separată, în sensul admiterii declaraţiilor de abţinere formulate de domnul judecător Dan Andrei Enescu şi doamna judecător Oana Burnel, membri ai Completului de 5 Judecători – P3 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în cauza ce formează obiectul dosarului nr.3089/1/2018", potrivit ICCJ.

"Facem o mişcare normala. Am facut o cerere de preschimbare de termen in dosarul Elenei Udrea si am justificat o pe urgenta privind solutionarea cauzei avand in vedere inechitatea creata ca urmare a pronuntarii in alte cauze. Avand in vedere ca DNA a solicitat dosarul de fond al cauzei pe 3 dec,ICCJ a inaintat cu celeritate pe 4 decembrie. Pe 18 decembrie,ICCJ a solicitat sa fie restituit dosarul pentru a fi judecat pe 19. DNA nu a inteles sa se supuna dispozitiilor instantei si chiar procurorul de sedinta a cerut amanrea cauzei pentru lipsa dosarului. Mi se pare ca acest aspect e unul foarte grav. Dosarul solicitat e o veritabila fapta de obstructionare a justitiei. Tocmai ICCJ, care e chemata de lege sa asigura aplicarea unei practici unitare, in cele trei completuri a pronuntat solutii diferite, in doua dintre ele a fost amanata, dosarul nostru si cel al lui Breazu, iar la Completul 2, instanta a dat o solutie de admitere in principiu de suspendare si punere in libertate", a declarat Veronel Rădulescu la ICCJ, citat de stiripesurse.ro.

Instanta a amanat, ieri, dezbaterile privind contestatia in anulare a Elenei Udrea pentru 28 ianuarie. Pe de altă parte, contestatia Alinei Bica a fost admisa in principiu, pedeapsa ei fiind suspendata pana la o decizie pe fond.

Curtea Constituţională a declarat nelegală constituirea completurilor de cinci judecători. Pedeapsa Alinei Bica a fost suspendată.