Facultățile după care absolvenții își găsesc cel mai ușor un loc de muncă. Domeniile cu rate de ocupare de peste 90%

Alegerea facultății poate influența semnificativ intrarea pe piața muncii după terminarea studiilor. Datele disponibile pentru România arată diferențe importante între domenii, iar absolvenții de IT, inginerie și sănătate se află printre cei cu cele mai ridicate rate de ocupare. La nivel european, studiile superioare continuă să ofere un avantaj important în găsirea unui loc de muncă.

Un studiu UEFISCDI privind angajabilitatea absolvenților de învățământ superior din România arată că domeniul facultății contează atunci când este analizată rata de ocupare.

În cazul absolvenților de licență, cea mai ridicată rată de ocupare dintre domeniile analizate a fost înregistrată în Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), cu 90,6%.

Foarte aproape se situează Inginerie, producție și construcții, cu o rată de 90,3%, și Sănătate și asistență socială, cu 90%, potrivit UEFISCDI

Datele provin din Chestionarul Național privind Angajabilitatea Absolvenților de Învățământ Superior și reflectă situația măsurată în noiembrie 2021, astfel că procentele nu trebuie interpretate drept rate actuale pentru anul 2026. Studiul a analizat inclusiv absolvenți aflați la un an și la cinci ani de la terminarea facultății.

Diferențele devin și mai vizibile în cazul absolvenților de master. ajunge la o rată de ocupare de 96,3%.

În Educație, procentul este de 94,1%, în Sănătate și asistență socială de 93,3%, iar în Agricultură, silvicultură, piscicultură și științe veterinare de 93,2%. Pentru Inginerie, producție și construcții, rata indicată este de 92,8%.

Datele sugerează astfel că avantajul unei diplome de master nu se limitează la domeniile tehnice. Educația și agricultura, de exemplu, înregistrează procente ridicate în rândul absolvenților care au continuat studiile după licență.

La celălalt capăt al clasamentului se află Științele naturale, matematica și statistica, unde rata de ocupare indicată pentru absolvenții de licență este de 73,2%.

Pentru Științe umaniste și arte, procentul este de 76,4%, iar pentru Științe sociale, jurnalism și informare ajunge la 79,6%. Afaceri, administrație și drept înregistrează o rată de 80,1%, iar Agricultura, silvicultura, piscicultura și științele veterinare ajung la 81,6%.

Situația se modifică însă după master. Chiar și în domeniile aflate în partea inferioară a clasamentului, mai mult de opt din zece absolvenți analizați aveau un loc de muncă.

Datele sintetizate pe platforma oficială Study in Romania arată că aproape nouă din zece absolvenți de învățământ superior incluși în studiul privind angajabilitatea au ajuns să lucreze după terminarea studiilor.

Un alt indicator important este timpul necesar pentru intrarea pe piața muncii: jumătate dintre absolvenți și-au găsit un loc de muncă în maximum trei luni de la absolvire.

Internshipurile pot conta, de asemenea, în traseul profesional. Studiul UEFISCDI arată că absolvenții au apelat frecvent la târguri de cariere, familie și prieteni sau au ajuns la un loc de muncă în urma efectuării unui stagiu de internship. Aproape o treime dintre respondenți au indicat târgurile de locuri de muncă.

Cele mai noi date Eurostat oferă și imaginea de ansamblu la nivel european. În 2025, rata de ocupare a tinerilor de 20-34 de ani care absolviseră recent o formă de învățământ a fost de 83% în Uniunea Europeană.

Pentru cei cu studii superioare, rata a ajuns la 87%, comparativ cu 77,2% pentru absolvenții cu nivel mediu de educație. Eurostat definește în acest indicator drept absolvenți recenți persoanele care și-au încheiat cel mai înalt nivel de studii cu unul până la trei ani înainte.

România se află însă sub media europeană atunci când sunt luați împreună absolvenții recenți de nivel mediu și superior: rata de ocupare a fost de 72,7% în 2025, una dintre cele mai reduse din Uniunea Europeană. European Commission

Prin urmare, datele disponibile indică un avantaj clar pentru anumite specializări, în special TIC, inginerie și sănătate, dar arată și că nivelul studiilor, experiența acumulată și modul în care absolvenții intră în contact cu angajatorii pot conta în tranziția de la facultate către piața muncii.