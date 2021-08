Reţeaua Facebook a eliminat sute de conturi legate de o misterioasă agenție de publicitate din Rusia, care a încercat să plătească influenceri de pe rețelele sociale pentru a denigra şi a răspândi informaţii false despre vaccinurile COVID-19 produse de Pfizer și AstraZeneca.

Gigantul american a dat jos peste 300 de conturi de socializare de pe Facebook şi Instagram

Este vorba despre 65 de conturi de Facebook şi 243 de conturi de Instagram care aveau legătură cu Fazze, o agenţie de publicitate şi marketing din Rusia care lucra pentru un client necunoscut, scrie The Times of Israel, citând Associated Press.

Rețeaua pusă la punct de ruşi a folosit conturi false pentru a răspândi afirmații înșelătoare cu privire la siguranța vaccinurilor Pfizer și AstraZeneca. Un astfel de mesaj susținea, spre exemplu, că vaccinul AstraZeneca poate transforma o persoană într-un cimpanzeu. Conturile false au vizat publicul din India, America Latină și, într-o măsură mai mică, Statele Unite, utilizând mai multe platforme de socializare, inclusiv Facebook și Instagram.

Rusia și-a făcut o reclamă puternică în străinătate pentru vaccinul său Sputnik V, în ceea ce unii analiști consideră un efort de a obţine capital geopolitic. Reprezentanții Facebook nu au dorit însă să comenteze cu privire la posibila motivație din spatele acestei campanii de dezinformare.

“A fost o campanie neglijentă, dar procesul a fost sofisticat”

Rețeaua Fazze a contactat, de asemenea, influenceri din mai multe țări şi le-a oferit bani în schimbul repostării conținutului înșelător. Această manevră s-a întors însă asupra agenţiei din Rusia atunci când influenceri din Germania și Franța au dat oferta în vileag.

Pe lângă eliminarea conturilor rețelei din Rusia, Facebook a interzis și Fazze de pe platformele sale.

“Dezinformarea nu este mereu subtilă. (…) Această campanie funcţiona ca o spălătorie automată”, a declarat, marţi, Ben Nimmo, directorul unuia dintre serviciile de securitate cibernetică ale Facebook.

“A fost o campanie neglijentă, dar procesul a fost sofisticat. (…) Au existat spam, influenceri, piratare de documente. Deci, este mai dificil pentru o singură platformă să înţeleagă acest tip de campanie în totalitatea sa”, a adăugat şi Nathaniel Gleicher, directorul pentru normele de securitate de la Facebook.

Sursa foto: Dreamstime