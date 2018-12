Explicații din partea lui Kelemen Hunor. Imediat apar astfel de reacţii „isterice”. Ce vor de fapt UNGURII

Kelemen Hunor a declarat, marţi, corespondentului MEDIAFAX, că dacă Rezoluţia de la Alba Iulia poate fi considerată baza Unirii, atunci şi punctele din cuprinsul documentului trebuie luate în serios.

„Noi am aşteptat în 2018, dar de fapt de câţiva ani, din partea majorităţii, a politicienilor români să existe o iniţiativă, un gest simbolic la 100 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România, prin care puncte ale Rezoluţiei de la Alba Iulia pot fi puse în legislaţia românească. Totuşi, au trecut 100 de ani după care o majoritate puternică şi o naţiune care are încredere în sine şi care tratează corect minorităţile ar trebui să se gândească la ce s-a întâmplat în această perioadă şi la Rezoluţia de la Alba Iulia. Dacă această Rezoluţie este baza Unirii, atunci şi acele puncte trebuie luate în serios.

Dacă am văzut că nu există un astfel de gest, am pregătit acest proiect la începutul lunii noiembrie dar am decis să nu îl depunem înainte de 1 decembrie, pentru a nu perturba pregătirile pentru sărbătoarea societăţii româneşti şi a nu exista discuţii, ci să îl depunem după această dată. Nu am discutat cu nimeni despre proiect, nici cu PSD, nici cu ALDE, nici cu partidele din opoziţie, dar eu cred că ar fi nevoie de voturile tuturor parlamentarilor partidelor politice din Parlamentul. Eu aştept o susţinere din partea tuturor forţelor politice din Parlament”, a spus Kelemen, adăugând că relaţia dintre majoritate şi minorităţile etnice şi viitorul societăţii româneşti nu este apanajul puterii şi nu trebuie tratată în cheia „opoziţie şi putere”.

Întrebat dacă nu se teme că depunerea proiectului de lege va isca reacţii naţionaliste, liderul UDMR a spus că a observat că dacă maghiarii, în afară de a respira liniştiţi, fac vreo mişcare, imediat apar astfel de reacţii „isterice” de o anumită parte.

„Să nu vă fie frică, fraţi români, că nimeni nu vrea să fure Ardealul, acesta este mesajul meu. Loialitatea se poate câştiga prin foarte multe feluri, dar o minoritate etnică va fi loială statului şi ţării în care locuieşte în momentul în care identitatea etnică naţională nu este pusă în pericol”, a mai spus Kelemen.

Potrivit unui comunicat transmis luni, în an Centenar, UDMR propune ridicarea la rang de lege a subpunctului 1 din punctul III al Rezoluţiei Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, astfel că a depus în Parlament un proiect de act normativ prin care cer ”transpunerea în legislaţie a prevederilor privind popoarele conlocuitoare din Rezoluţia de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918”.