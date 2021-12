Site-ul Entrepreneur explică într–un articol cum au reușit cei doi și care ar putea fi secretul lor. Există diverse teorii despre anumite atitudini care îi diferențiază pe oamenii de succes de restul. Psihologul Anders Ericsson a propus una dintre cele mai cunoscute ipoteze, cunoscută drept ”regula celor 10.000 de ore”, dar, care, de fapt, este mai veche.

Ce este ”regula celor 10.000 de ore”

A fost popularizată în 2008, în cartea lui Malcolm Gladwell, „Typical Values”. Ideea este că oamenii care lucrează 10.000 de ore la un singur obiectiv devin experți. Practic, este o elaborare a sintagmei „practica te face perfect”. Gladwell vorbește despre oameni de afaceri, muzicieni și sportivi care au ajuns la succes și performanță după ce au depășit 10.000 de ore de practică.

Abilitate înnăscută

Dar există și alți factori pentru a avea cu adevărat succes. Gladwell crede că, pe lângă munca de 10.000 de ore, e nevoie și de o abilitate înnăscută. Când Bill Gates a fost întrebat despre această teorie, a spus că, deși a lucrat un număr aproape egal de ore înainte de a avea succes, au existat și alte elemente importante.

„Este vorba de stabilirea unor cercuri de muncă constante, în care, în 90% din cazuri munca îți va fi respinsă. Trebuie să fii suficient de norocos și un susținător fervent al ideilor tale pentru a merge până la capăt”, a povestit Gates, într-un interviu la „A Conversation With My Father”.

Importanța creativității și a extinderii orizontului

Steve Jobs nu a vorbit niciodată despre teorie în mod direct, dar a menționat în repetate rânduri importanța creativității și a extinderii orizontului cu experiențe diferite.

„Oamenii din industria noastră nu au avut experiențe diferite. Deci nu au suficiente puncte de reper pentru a se conecta și ajung la soluții foarte liniare, fără o perspectivă largă asupra problemei. Cu cât experiența umană este înțeleasă mai mult, cu atât vom avea o creație mai bună”, a comentat fondatorul Apple într-un interviu pentru ”Wired”.

În consecință, dacă ținem de cont de punctele de vedere ale diferitelor persoane legate de această teorie, formula succesului lor arată astfel:10.000 de ore de muncă, plus abilități înnăscute, plus pasiune pentru o idee plus creativitate.