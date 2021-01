Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a vorbit la Antena 3 despre informațiile care au apărut în spațiul public cu privire la vaccinul anti-COVID-19. Secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost întrebat ce părere are cu privire la informațiile potrivit cărora, cei care doresc să se vaccineze nu trebuie să consume alcool.

În plus, șeful DSU a fost întrebat dacă aceste informații sunt cu adevărat reale sau sunt doar niște zvonuri.

”Deci eu nu am văzut o contraindicație de acest gen. Clar că alcoolul afectează și sistemul imunitar și tot în mod negativ, dar eu nu am văzut o contraindicație științifică, care să-ţi spună că dacă ai consumat, nu poţi fi vaccinat. Nu am văzut așa ceva. Trebuie să vedem dacă se găsește astfel de lucru sau este doar folclor. Eu cred că e mai mult folclor.”, spune Raed Arafat.