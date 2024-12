Fostul comandant a dezvăluit un episod înfiorător: în drumul spre locul unde urma să își întâlnească sfârșitul, Elena Ceaușescu a înjurat cu furie un subofițer, o ultimă izbucnire de mândrie într-un moment de umilință.

Întrebat cine i-a spus să-i ia și să-i execute pe soții Ceaușescu după încheierea procesului și dacă știa deja ce avea de făcut sau dacă altcineva i-a instruit, Ionel Boeru a răspuns că, după încheierea procesului și condamnarea la moarte, un locotenent-colonel securist, despre care își amintea doar că a adus medicamentele pentru diabet ale lui Nicolae Ceaușescu înainte de proces, le-a spus să-i execute pe rând.

Soții Ceaușescu au spus că vor să moară împreună, în urma acestei comenzi. Nicolae Ceaușescu a spus mai întâi, dar și Elena Ceaușescu a adăugat ceva, precizând că amândoi erau foarte calmi, chiar dacă înțelegeau ce urma să se întâmple.

Înainte de pronunțarea sentinței, când Elena Ceaușescu l-a întrebat pe un general de armată despre bani, ceea ce a fost singura discuție până la pronunțarea verdictului. După aceea, persoana care a venit să le ordone executarea le-a spus să-i ia pe amândoi și să-i ducă. Având un grad mai mare, cei care executau ordinul intrau în subordinea lui. În momentul în care i-au legat pe soții Ceaușescu, unul dintre subofițeri a remarcat brățara de aur și ceasul lui Nicolae Ceaușescu, iar acesta a devenit o problemă, pentru că, atunci când li s-au sucit mâinile, soții au comentat despre acele obiecte.

În timpul drumului către locul de execuție, fostul președinte al României a cântat din „Internaționala” și a strigat „Trăiască România socialistă”, în timp ce soția sa a avut o altercație cu un soldat, pe care l-a înjurat urât, după ce acesta i-a spus „Până aici ți-a fost, Leano!”

Generalul Stănculescu stabilise ca executarea să se facă de la șold, cu un încărcător de 30 de gloanțe. În acel moment, Ionel Boeru a tras 29 de gloanțe, dar un alt subofițer a tras mai târziu, după ce totul se încheiase.

„Deci, a venit o persoană care, până să înceapă procesul, i-a adus medicamentele lui Nicolae Ceaușescu. Medicamente pentru diabet. E vorba de un locotenent-colonel securist, îmi scapă numele. După ce s-a terminat procesul și au fost condamnați la moarte, a spus: ‘ce să mai facem cu astea acum?’ Și au rămas acolo… Acel om ne-a spus să-i luăm pe rând și să-i executăm. Deci nu corespundea cu ce a spus ăsta, (generalul) Stănculescu. Când omul ăla, colonelul, a zis așa ceva, ei (soții Ceaușescu) au zis ‘Noi vrem să murim împreună.’

Vă explic și ce s-a întâmplat… E ceva interesant: până să se dea sentința și au mers să delibereze asesorii și cu cei doi judecători, a mai fost un general de armată acolo care a ajuns șeful justiției, Florescu. Respectiva (Elena Ceaușescu) l-a întrebat de bani, vă spun sincer. L-a întrebat ‘Unde sunt banii?’ Deci, știu că asta a fost singura discuție până s-a dat sentința.

După ce s-a dat sentința, v-am zis, a venit respectiva persoană și a spus (…) și atunci am cerut (lămuriri) și s-a revenit și a spus ‘Da, îi luați pe amândoi și duceți…’ Și atunci au intrat cei trei militari sau patru. Nu mai rețin exact… Prin faptul că aveam gradul mai mare, obligatoriu ei intrau în subordinea mea. Când i-au legat pe soții Ceaușescu, unul a zis ‘Ia uite ce brățară de aur are…da’ ia uite ce ceas are el (Nicolae Ceaușescu).’ Aici a fost problema. Când le-au sucit mâinile la spate, au zis ‘Uite ce au ăștia.’

Ea (Elena Ceaușescu) a avut o problemă cu un militar în termen. Deci, pe partea stângă, când treceam spre locul de execuție, erau mai mulți militari, era și un subofițer de-al meu, care nu primise nicio misiune. Erau niște civili care lucrau în acea unitate pentru că și civilii au fost opriți în unitate. Și acest soldat care era acolo i-a zis ‘Leano, până aici ți-a fost!’ Și atunci, ea l-a înjurat de mamă. Înjurătură urâtă.

Deci, ordinul a fost scurt: ‘Îi așezați la zid, faceți cinci, șase pași (înapoi) și-i executați.` Tot generalul Stănculescu a stabilit că se trage de la șold un încărcător plin, de 30 de gloanțe. Era aiurea. Noi n-am tras niciodată, până atunci, de la șold. Eu, de exemplu, am tras 29, că am verificat că arma este încărcată și am mai armat-o dată și unul (un cartuș) a sărit. Nu știu dacă ceilalți doi au făcut, dar unu știu sigur că n-a făcut. Că nici n-a tras”, a explicat el în cadrul unui interviu acordat celor de la Antena 3 CNN.