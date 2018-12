EXCLUSIV Zi decisivă pentru viitorul patron de la SIDEX Galați. Sanjeev Gupta anunță noi succese, dar omite dezastrul din țara sa de origine

Dar să începem cu începutul. Zilele acestea, GFG Alliance, consorţiul lui Sanjeev Gupta, a anunţat că a finalizat achiziţia Aluminium Dunkerque, cea mai mare topitorie de aluminiu din Europa.

Alianţa, cu sediul central la Londra, a declarat că achiziţia unităţii de producţie – care va fi redenumită Liberty Aluminium Dunkerque – deschide calea către un program de investiţii în aval, pentru a maximiza valoarea aluminiului produs aici.

Obiectivul GFG este să facă din topitoria Liberty Aluminium Dunkerque, care în prezent are 570 de angajaţi şi a fost achiziţionată de la Rio Tinto pentru aproximativ 500 de milioane de dolari, fundaţia pentru o afacere de producţie integrată mai largă, care să deservească piaţa franceză şi europeană.

Dacă tot am ajuns la Rio Tinto, cel care i-a vândut lui Gupta topitoria, trebuie să amintim o practică destul de ciudată de la o altă tranzacţie dintre cele două entităţi. Este vorba de o altă fabrică de aluminiu, de data asta din Scoţia. Tranzacţia a atras atenţia jurnaliştilor de la Financial Times, care au vrut să afle cum este finanţat imperiul lui Gupta, mai ales că până în urmă cu câţiva ani acesta nu era un cunoscut al afacerile siderugice. Aşa cu aflat jurnaliştii britanici că în multe dintre aceste tranzacţii, Gupta a folosit o serie de tehnici mai puţin comune.

Cumpără pe banii altora în schimbul unor facturi viitoare

O metodă este factoringul, prin care o companie vinde facturi viitoare, neemisă încă, la reducere, pentru a primi în avans numerar. Spre exemplu, în noiembrie 2016, Gupta a cumpărat ultima o fabrică de aluminiu din Scoţia, împreună cu două hidrocentrale din apropiere de la Rio Tinto, pentru 300 de milioane de dolari. Ca parte a înţelegerii, guvernul scoţian a fost de acord să garanteze cumpărările viitoare de energie ale hidrocentralelor. Gupta a vândut apoi acest acord de energie garantat de guvern către Greensill, în schimbul unor bani în avans. Greensill a emis obligaţiuni în valoare de 295 de milioane de lire sterline pe baza acestor plăţi viitoare. Greensill este un fond înfiinţat în 2011 de Lex Greensill, un australian care susţine că a fost consilier al lui David Cameron şi al lui Barack Obama. Practic, Gupta a cumpărat o fabrică şi două hidrocentrale cu bani obţinuţi de la fond care a achiziţionat o promisiune a guvernului scoţian.

Dar cum a cumpărat fabrica de aluminiu de la Dunkerque? Cu banii firmei, obţinuţi din capitalizarea unor afaceri de succes? Ei bine, nu.

Liberty a fost susţinută de un consorţiu format din 7 dintre cele mai mai mari bănci internaţionale printr-un împrumut la termen de 350 milioane USD. Uniunea bancară a fost condusă de Bank of America Merril Lynch cu participarea BNP Paribas, ICBC, ICBC Standard Bank, Morgan Stanley, Natixis, Barclays Bank PLC, Bank of Montreal şi Royal Bank of Canada. Liberty a fost consiliată cu privire la această tranzacţie de către Clyde & Co şi Norton Rose în ceea ce priveşte aspectele juridice şi Grant Thornton UK LLP în ceea ce priveşte aspectele contabile.

Patronul companiei, Sanjeev Gupta, a fost ca de obicei plin de optimism şi a oferit promisiuni fără limită: „Această achiziţie marchează un moment cheie în planul nostru de investiţii din Europa şi totodată reprezintă promisiunea noastră de a crea în Franţa o bază solidă pentru o nouă afacere industrială puternică şi integrată, capabilă să creeze produse cu înaltă valoare adăugată şi locuri de muncă sustenabile”.

Astăzi poate pierde o fabrică din India pentru că nu a plătit sumele promise

În Europa, toate par bune şi frumoase pe banii altora, dar nu la fel stau lucrurile în ţara de origine a lui Sanjeev Gupta. În India Liberty House este la un pas să rateze achiziţia fabricii Adhunik Metaliks, în ciuda faptului că a a fost pretendentul favorit au autorităţilor.

Comitetul creditorilor a ameninţat că va invoca dispoziţia de lichidare a Codului de insolvenţă şi faliment (IBC) dacă proprietarul Liberty Sanjeev Gupta nu va plăti în săptămâna următoare 4,1 miliarde de rupii, echivalentul a 54 de milioane de euro, banii oferiţi şi aprobaţi în planul său de soluţionare.

Acest lucru vine după ce bancherii condus de Banca de Stat a Indiei au refuzat oferta Liberty House care a cerut să plătească suma în rate. Sanjeev Gupta a propus să plătească un avans de doar 25% din sumă, adică mai puţin de 14 milioane de euro.

Liberty House, care a licitat pentru mai multefabrici, printre care Amtek Auto, a fost seletată în iulie drept câştigătoare a licitaţiei pentru Adhunik Meraliks, dar nu a reuşit nici până acum să îşi ducă la îndeplinire promisiunile.

El a promis în acel moment să plătească 4,1 miliarde de rupii şi, conform IBC, un solicitant de succes trebuie să plătească suma iniţială în termen de 57 de zile de la data aprobării planului de privatizare.

Indienii vor să vadă banii, nu promisiunile

Având în vedere că Liberty nu a plătit, Comitetul Creditorilor a transferat Tribunalul Naţional pentru Dreptul Societăţilor Comerciale (NCLT), solicitând ordine în conformitate cu articolul 33 subsecţiunea 3 din IBC în cazul în care Liberty nu plăteşte până astăzi, 18 decembrie 2018.

Partea relevantă a IBC prevede: "În cazul în care planul de soluţionare aprobat de către Autoritatea de Privatizare este contrafăcut de debitorul corporativ în cauză, orice persoană, alta decât debitorul corporativ, ale cărei interese sunt afectate în mod prejudiciabil de o astfel de contravenţie, poate depune o cerere la Autoritatea de Privatizare pentru o ordonanţă de lichidare ".

Conform presei din India, Liberty House, care a venit cu promisiuni generoase în ţara de origine a lui Gupta nu a plătit nici banii promişi pentru achiziţionarea Castex Technologies şi ARGL, ambele filiale ale companiei Amtek Auto. În ambele cazuri, Liberty a refuzat să ofere bancherilor garanţii pentru obţinerea unor finanţări.

După parcurgerea acestui caz, dar şi a modului de finanţare a achiziţiilor Liberty House în lume apar două întrebări logice: cu ce bani va achiziţiona Sanjeev Gupta combinatul de la Galaţi? Cu ce bani va face investiţiile de sute de milioane de euro promise la Galaţi?